США отказались передавать Украине боеприпасы с ураном

Пентагон сделал заявление о возможности поставок Киеву боеприпасов с обедненным ураном, сообщают СМИ.

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В американском военном ведомстве отметили, что не планируют направлять на Украину такие снаряды.

Заявление Пентагона прозвучало после решения Великобритании поставить для ВСУ боеприпасы с ураном. Замминистра обороны королевства Аннабель Голди уточнила, что речь идет о бронебойных снарядах.

О британских поставках высказался министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он предупредил об угрозе ядерной эскалации, передает НСН.

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
ТЕГИ:УкраинаСШАПентагон

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