США отказались передавать Украине боеприпасы с ураном

В американском военном ведомстве отметили, что не планируют направлять на Украину такие снаряды.

Заявление Пентагона прозвучало после решения Великобритании поставить для ВСУ боеприпасы с ураном. Замминистра обороны королевства Аннабель Голди уточнила, что речь идет о бронебойных снарядах.

О британских поставках высказался министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он предупредил об угрозе ядерной эскалации, передает НСН.

