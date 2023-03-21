США отказались передавать Украине боеприпасы с ураном
Пентагон сделал заявление о возможности поставок Киеву боеприпасов с обедненным ураном, сообщают СМИ.
В американском военном ведомстве отметили, что не планируют направлять на Украину такие снаряды.
Заявление Пентагона прозвучало после решения Великобритании поставить для ВСУ боеприпасы с ураном. Замминистра обороны королевства Аннабель Голди уточнила, что речь идет о бронебойных снарядах.
О британских поставках высказался министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он предупредил об угрозе ядерной эскалации, передает НСН.
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