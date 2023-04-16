До последнего украинца. Киев начал признавать колоссальные потери в ходе СВО
Официальные лица Украины начали озвучивать данные потерь в ходе СВО. Точных цифр не приводят, называют страшные эпитеты и сравнения с природными катастрофами.
Министр обороны Украины Алексей Резников ответил на вопрос о числе погибших солдат ВСУ. Глава ведомства дал интервью испанской газете La Razon.
«Общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции», - уточнил министр.
Землетрясение в Турции унесло жизни более 50 тысяч человек.
Население Украины в недавнем прошлом составляло 52 млн, на сегодня в ней проживает менее 20 млн. Об этом написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. Он назвал действия киевской власти в ходе СВО военным преступлением по отношению к своему народу.
«Я жил в Украине долгое время, больше 30 лет. И я видел, что украинский народ талантливый, что среди украинцев есть замечательные художники, писатели, ученые. Это народ, который должен был развиваться. А он, наоборот, сейчас вымирает. Вдумайтесь в цифры: нас было 52 млн, а сейчас и 20 млн не насчитывается. Таких темпов уменьшения населения не знала ни одна страна мира. Это как результат атомной войны, даже хуже... То, с какой безжалостностью так называемое руководство Украины отправляет на мясорубку своих же граждан, не поддается пониманию. Это действительно военное преступление. Ведь там потери колоссальные», - написал он.
Украина в ходе боевых действий потеряла от 124,5 тысячи до 131 тысячи человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на попавшие в Сеть предполагаемые документы разведки США.
«Украина понесла общие потери в 124 500 — 131 000 человек, в том числе 15 500 — 17 500 убитыми», — отмечает агентство.
Кроме того, сообщается о 109 000-113 500 раненых солдат ВСУ.
Аналогичные данные о потерях Украины приводит газета The Washington Post. Цифры, представленные в слитых документах, в пять раз превышают заявленные Киевом показатели.
На этом фоне ВСУ оттягивают контрнаступление и решатся на него, только если их заставят США, считает генерал-майор Сергей Липовой. Данные о 200-400 тысячах готовых идти в атаку бойцах ВСУ он призвал делить на два.
«Состав этих войск – это солянка: что-то из подготовленных на Западе, что-то из теробороны, что-то из народного ополчения, что-то – из тех, кто вышел в тапочках за сигаретами и был отправлен на сборный пункт. Говорить о монолитной силе тех подразделений, которые сейчас якобы находятся в резерве и готовятся к наступлению, можно с большой натяжкой. Это разношерстная публика, которая в любой момент готова сложить оружие и разбежаться – такое у меня впечатление…Цифры разные идут: 200 тысяч, 400 тысяч, 500 тысяч… Это вбросы, чтобы нам пощекотать нервы. Откуда они их берут? Растут как грибы? Даже если они набрали подростков и стариков-участников Куликовской битвы, они столько не соберут», - сказал Липовой Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках военной спецоперации составляют «ужасное число», признал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью с Daily Express. Он также подтвердил, что киевские власти готовы продолжать конфликт «до последнего» украинца. По словам Пристайко, Киев «мобилизовал миллион человек».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru