До последнего украинца. Киев начал признавать колоссальные потери в ходе СВО

«Общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции», - уточнил министр.

Землетрясение в Турции унесло жизни более 50 тысяч человек.

Население Украины в недавнем прошлом составляло 52 млн, на сегодня в ней проживает менее 20 млн. Об этом написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. Он назвал действия киевской власти в ходе СВО военным преступлением по отношению к своему народу.

«Я жил в Украине долгое время, больше 30 лет. И я видел, что украинский народ талантливый, что среди украинцев есть замечательные художники, писатели, ученые. Это народ, который должен был развиваться. А он, наоборот, сейчас вымирает. Вдумайтесь в цифры: нас было 52 млн, а сейчас и 20 млн не насчитывается. Таких темпов уменьшения населения не знала ни одна страна мира. Это как результат атомной войны, даже хуже... То, с какой безжалостностью так называемое руководство Украины отправляет на мясорубку своих же граждан, не поддается пониманию. Это действительно военное преступление. Ведь там потери колоссальные», - написал он.