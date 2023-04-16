По его словам, пункты временной дислокации украинских наемников в районе Архангельского поражены в результате нескольких огневых налетов.

Вооруженные сил РФ также нанесли удары по пунктам дислокации 129-й бригады теробороны Украины в Керамике, 12-го батальона 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Очеретина, сообщает RT.

ВСУ понесли потери в личном составе.

С помощью тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожен опорный пункт ВСУ в районе Победы, пишет Газета.ru.

Бывший солдат Великобритании и ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман, состоящий сейчас в иностранном легионе Украины, назвал российских артиллеристов чертовски хорошими бойцами. Об этом он заявил в интервью для The Spectator.





