Российские военные поразили пункт размещения наемников «Иностранного легиона» в ДНР

Российская группировка Юг нанесла удар по пункту дислокации наемников из «Иностранного легиона» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он находился на Донецком направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на начальник пресс-центра группировки Ивана Бигму.

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По его словам, пункты временной дислокации украинских наемников в районе Архангельского поражены в результате нескольких огневых налетов.

Вооруженные сил РФ также нанесли удары по пунктам дислокации 129-й бригады теробороны Украины в Керамике, 12-го батальона 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Очеретина, сообщает RT.

ВСУ понесли потери в личном составе.

С помощью тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожен опорный пункт ВСУ в районе Победы, пишет Газета.ru.

Бывший солдат Великобритании и ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман, состоящий сейчас в иностранном легионе Украины, назвал российских артиллеристов чертовски хорошими бойцами. Об этом он заявил в интервью для The Spectator.



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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:РоссияУкраинаВСУНаемникиДНР

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