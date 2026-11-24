Противопоказаны горячие ванны при высокой температуре тела, сердечно-сосудистых заболеваниях (гипертонии, ишемии, проблемах с венами и тромбозах), острых воспалительных процессах и беременности, особенно на поздних сроках.



Специалист добавил, что сауна, в свою очередь, повышает максимальное потребление кислорода. Сосуды расширяются, мышцы расслабляются, это дает физическую и эмоциональную перезагрузки. Но есть и минус — ускоренная потеря жидкости, чреватая обезвоживанием. После тренировок лучше идти в сауну через 10-15 минут, когда пульс и дыхание восстановятся.



Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями сауна — не абсолютный запрет. Однако есть ограничения: при легкой гипертонии стоит избегать верхних полок и ограничиться 10-12 минутами.



Холодный бассейн после жары для людей с болезнями сердца — «запретная зона». Абсолютные противопоказания связаны с давлением более 200 мм рт. ст., атеросклерозом с повреждениями сосудов, сердечной недостаточностью и острым инфарктом миокарда.

