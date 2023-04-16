В Киеве сравнили потери ВСУ с числом жертв землетрясения в Турции

Резников не стал называть точное число погибших. По его словам, эту информацию нельзя озвучивать публично.

«Общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции», - уточнил министр.

Землетрясение в Турции унесло жизни более 50 тысяч человек.

Украинская армия решится на контрнаступление только под давлением США, заявил «Радиоточке НСН» генерал-майор Сергей Липовой. Он выразил сомнение, что ВСУ собрали для атаки 200-400 тысяч человек.

