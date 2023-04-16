В Киеве сравнили потери ВСУ с числом жертв землетрясения в Турции
Министр обороны Украины Алексей Резников ответил на вопрос о числе погибших солдат ВСУ. Глава ведомства дал интервью испанской газете La Razon.
Резников не стал называть точное число погибших. По его словам, эту информацию нельзя озвучивать публично.
«Общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции», - уточнил министр.
Землетрясение в Турции унесло жизни более 50 тысяч человек.
Украинская армия решится на контрнаступление только под давлением США, заявил «Радиоточке НСН» генерал-майор Сергей Липовой. Он выразил сомнение, что ВСУ собрали для атаки 200-400 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru