В США начали сомневаться в успешности контрнаступления ВСУ

Официальные представители США признают, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) для успешного контрнаступления нет необходимого количества боеприпасов. Об этом написал обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес.

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Он напомнил, что около двух месяцев назад американская разведка оценила ситуацию на Украине как «изматывающую кампанию на истощение». Такой вывод он делает на основе данных секретных материалов, попавших в социальные сети.

По словам Игнейшеса, в течение нескольких месяцев официальные лица США настаивали на том, чтобы ВСУ отступили на возвышенности к западу от Артемовска (Бахмут). Но Украина осталась на прежних позициях, в результате чего город превратился в «мясорубку».

«Официальные лица США признают препятствия, с которыми Украина сталкивается в этом амбициозном плане. Они по-прежнему согласны с февральской оценкой: «Сохраняющаяся нехватка подготовки и боеприпасов, вероятно, затормозит прогресс и усугубит потери во время наступления». Наиболее вероятным исходом остаются лишь скромные территориальные приобретения», – говорится в статье.

Отмечается, что под контролем России находится 70–80% территории Артемовска. Киев удержал позиции в городе страшной ценой, «избежав символического поражения», пишут «Известия».

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль в Вашингтоне анонсировал контрнаступление ВСУ. По словам представителя Киева, оно начнется «в ближайшее время», рассказал он во время пресс-конференции в США. Украина планирует захват Крыма и Донбасса, чтобы выйти на границы 1991 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».





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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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