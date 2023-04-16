В США начали сомневаться в успешности контрнаступления ВСУ

Он напомнил, что около двух месяцев назад американская разведка оценила ситуацию на Украине как «изматывающую кампанию на истощение». Такой вывод он делает на основе данных секретных материалов, попавших в социальные сети.

По словам Игнейшеса, в течение нескольких месяцев официальные лица США настаивали на том, чтобы ВСУ отступили на возвышенности к западу от Артемовска (Бахмут). Но Украина осталась на прежних позициях, в результате чего город превратился в «мясорубку».

«Официальные лица США признают препятствия, с которыми Украина сталкивается в этом амбициозном плане. Они по-прежнему согласны с февральской оценкой: «Сохраняющаяся нехватка подготовки и боеприпасов, вероятно, затормозит прогресс и усугубит потери во время наступления». Наиболее вероятным исходом остаются лишь скромные территориальные приобретения», – говорится в статье.

Отмечается, что под контролем России находится 70–80% территории Артемовска. Киев удержал позиции в городе страшной ценой, «избежав символического поражения», пишут «Известия».

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль в Вашингтоне анонсировал контрнаступление ВСУ. По словам представителя Киева, оно начнется «в ближайшее время», рассказал он во время пресс-конференции в США. Украина планирует захват Крыма и Донбасса, чтобы выйти на границы 1991 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».











