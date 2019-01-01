Пять лет дефолта. Как Киеву разобраться с долгами прошлого?

Киеву следует подождать с объявлением дефолта, так как от скоропалительного решения могут пострадать рядовые граждане Украины, убеждён депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Так он прокомментировал телеканалу «112 Украина» предложение Игоря Коломойского президенту страны Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду.

По мнению парламентария, объявление дефолта приведёт к обнищанию населения, и не известно, кто из граждан сможет встать на ноги «с нуля». За последние четыре года МФВ «лечил» Украину, однако это привело лишь к полному развалу экономики страны, отметил Рабинович.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак ранее заявил НСН, что дефолт на Украине уже произошёл.