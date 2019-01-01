Пять лет дефолта. Как Киеву разобраться с долгами прошлого?
Украинский и российский экономисты оценили в эфире НСН возможность Киева выбраться из долговой ямы.
Киеву следует подождать с объявлением дефолта, так как от скоропалительного решения могут пострадать рядовые граждане Украины, убеждён депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Так он прокомментировал телеканалу «112 Украина» предложение Игоря Коломойского президенту страны Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду.
По мнению парламентария, объявление дефолта приведёт к обнищанию населения, и не известно, кто из граждан сможет встать на ноги «с нуля». За последние четыре года МФВ «лечил» Украину, однако это привело лишь к полному развалу экономики страны, отметил Рабинович.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак ранее заявил НСН, что дефолт на Украине уже произошёл.
«По большому счёту, Украина и так живет в состоянии дефолта приблизительно с 2015 года, когда власти отказались платить по долгам и провели их частичную реструктуризацию, не выполнив свои обязательства, в том числе перед Россией. Несмотря на то, что нельзя было ожидать поддержки за рубежом, но международные институты признали долг Украины перед Россией», — напомнил экономист.
Требования МВФ по возврату денег не являются невыполнимыми, заметил также в эфире НСН экономист Денис Ракша. Однако предсказать, как будет вести диалог с МВФ новый президент страны, Владимир Зеленский, по его мнению, сложно.
«У МВФ есть достаточно чёткие и жёсткие стандарты, которые она предъявляет к странам-реципиентам денежной помощи. МВФ не выдвигает в принципе невыполнимых требований. Просто они часто идут вразрез с популистской политикой того или иного правительства и связаны, как правило, с сокращением определенных статей государственных расходов, допуском на рынок этого государства иностранных компаний и т.д. Технически эти требования можно выполнить. Если страна выполняет их – деньги получает, если нет – не получает. Наверное, пока никто не знает, что будет делать Зеленский и какую политику проводить, потому что предвыборные заявления – это одно, а реальная политика – это совершенно другое, и они далеко не всегда совпадают», — заметил экономист.
Напомним, ранее в эфире НСН экономисты оценили перспективы сотрудничества нового президента Украины с Международным валютным фондом.
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