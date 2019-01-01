На Украине и в России оценили возможность предложенного Коломойским дефолта
Украинский экономист и депутат Госдумы рассказали об отношении у дефолту по внешнему долгу Украины.
Укрaине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считaет укрaинский бизнесмен Игорь Коломойский. Его словa приводятся в стaтье Financial Times под зaголовком «Укрaинский олигaрх призывaет Влaдимирa Зеленского объявить дефолт по долгaм».
По мнению Коломойского, Киев мог бы последовaть примеру Греции или Aргентины, которые тaкже объявляли дефолт по внешнему долгу. «Это пример для Укрaины», — скaзaл предпринимaтель, предположив, что в случaе невыполнения внешних обязaтельств укрaинской стороне нечего опaсaться, поскольку и Aфины, и Буэнос-Aйрес реструктурировaли долги и у них «все в порядке».
Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН назвал идею бизнесмена Игоря Коломойского объявить дефолт внешнего долга страны интересным для новой власти.
«Предложение, конечно, интересное. Думаю, не обойдется без консультаций с МВФ, потому что Украина полностью управляема извне. В этом случае стоит ждать действий в интересах МВФ и международных кредиторов. Такое развитие событий может быть выгодно новой власти – списать все неудачи на предыдущее руководство. Они могут заявить, «видите, до чего страну довели, и мы сделать ничего не можем!», - отметил эксперт.
Политолог отметил, что почва для реализации дефолтного пакета по внешним долгам Украины была подготовлена заранее.
«Президент Украины Владимир Зеленский уже спрашивал у бывшего кабинета министров Украины, как выходить из сложившейся экономической ситуации в стране. Было похоже, что у него есть какие-то идеи по этому поводу. Но все идея – это дефолт. Тем более, думаю, он не способен на самостоятельное продуцирование идей в этой сфере. Думаю, это идея Коломойского, который ее и озвучил», - заявил собеседник НСН.
Александр Дудчак считает, что дефолт на Украине уже произошел.
«По большому счету, Украина и так живет в состоянии дефолта приблизительно с 2015 года, когда власти отказались платить по долгам и провели их частичную реструктуризацию, не выполнив свои обязательства в том числе перед Россией. Несмотря на то, что нельзя было ожидать поддержки за рубежом, но международные институты признали долг Украины перед Россией», - напомнил экономист.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в интервью НСН предположил, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский преследует собственные цели, предлагая объявить дефолт.
«Предложение Коломойского может только на первый взгляд являться решением накопившихся на Украине проблем. По всей видимости, Коломойский преследует какие-то свои цели, экономические или политический – предстоит еще разобраться. Думаю, это не та идея. Которую новому президенту Украины нужно брать на вооружение», - считает парламентарий.
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