К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский может спросить у народа о формате переговоров с Россией. Он намерен вынести этот вопрос на референдум. Об этом сообщил глава администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире телеканала «112 Украина». По мнению нового президента, это решение должно оставаться за гражданами страны. Проведение всеобщего референдума позволит избежать внутреннего раскола общества, поскольку решение не будет приниматься только депутатами и президентом, считают в администрации Зеленского. Андрей Богдан уточнил, что на референдум в частности вынесут вопрос о «достижении мирных договоренностей с Россией» и решении кризиса на юго-востоке страны.

Ключевым вопросом в урегулировании отношений между Украиной и Россией, безусловно, станет статус Крыма. Зеленскому уже советовали поменять политику Киева в отношении российского полуострова. Как считает бывший президент Украины Леонид Кравчук, нужно постараться наладить «человеческие» отношения с крымчанами. Однако у Зеленского вряд ли получится это сделать, заявил в эфире НСН директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.