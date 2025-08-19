Глава Евросовета пообещал продолжить давление на Россию

Европейский союз намерен сохранять давление на Россию, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта. По его словам, ЕС остается единым в поддержке Украины и будет продолжать оказывать ей помощь.

Кошта сообщил, что обсудил ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским в телефонном разговоре после видеоконференции с лидерами стран Евросоюза, отмечает RT.

Макрон пригрозил санкциями при отсутствии прогресса на встрече Путина и Зеленского

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Ариана Подеста заявила, что в сентябре ЕС планирует принять 19-й пакет санкций против России. Она подчеркнула, что слухи о возможном смягчении давления не соответствуют действительности.

В Кремле неоднократно отмечали, что санкции Запада незаконны и не достигают поставленных целей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что экономика России адаптировалась к ограничительным мерам и выработала к ним «определенный иммунитет», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СанкцииРоссияЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры