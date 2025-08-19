Глава Евросовета пообещал продолжить давление на Россию

Европейский союз намерен сохранять давление на Россию, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта. По его словам, ЕС остается единым в поддержке Украины и будет продолжать оказывать ей помощь.

Кошта сообщил, что обсудил ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским в телефонном разговоре после видеоконференции с лидерами стран Евросоюза, отмечает RT.