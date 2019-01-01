Экономист назвал условия получения поддержки МВФ Украиной
Экономист Денис Ракша рассказал в эфире НСН, от чего будет зависеть поддержка МВФ Украины.
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудила с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о продолжении поддержки со стороны фонда украинской экономики. Однако в это же время она находится в постоянном контакте с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Об этом рассказал представитель МВФ Джерри Райс.
Он сообщил, что Лагард подчеркнула готовность МВФ продолжать помогать Украине, а также противостоять трудностям, которые она встречает на своем пути.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН не стал связывать личные отношения главы МВФ Кристин Лагард с президентами Украины и реальную возможность страны получить финансовую поддержку Международного валютного фонда.
«Совершенно не важно, какие личные отношения между Кристин Лагард и Петром Порошенко или Владимиром Зеленским. У МВФ есть достаточно четкие и жесткие стандарты, которые она предъявляет к странам-реципиентам денежной помощи. МВФ не выдвигает в принципе невыполнимых требований. Просто они часто идут вразрез с популистской политикой того или иного правительства и связаны, как правило с сокращением определенных статей государственных расходов, допуском на рынок этого государства иностранных компаний и т.д. Технически эти требования можно выполнить. Если страна выполняет их – деньги получает, если нет – не получает. Наверное, пока никто не знает, что будет делать Зеленский и какую политику проводить, потому что предвыборные заявления – это одно, а реальная политика – это совершенно другое, и они далеко не всегда совпадают», - заявил экономист.
Ранее экономист Василий Колташов в беседе с НСН дал прогноз об итогах общения избранного президента Украины Владимира Зеленского с представителями МВФ.
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