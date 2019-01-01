Прокатила Рада гетмана

Верховная рада Украины ожидаемо ответила на решение Владимира Зеленского о ее досрочном роспуске, принятое сразу после его инаугурации, нежеланием идти на сотрудничество. Радцы отказались от рассмотрения предложенных Владимиром Зеленским изменений в закон о выборах народных депутатов. Они не просто «прокатили» законопроект, они его даже не стали рассматривать. При голосовании за включение вопроса в повестку дня даже близко не набралось нужного количества голосов. Суть поправок, внесенных от имени нового президента, в снижении проходного барьера в парламент с 5% до 3, а также в переходе от пропорционально-мажоритарной системы выборов к исключительно пропорциональной.

Но основным камнем преткновения, на котором, судя по всему, Зеленского и его команду просто обвели вокруг пальца, стал вопрос о партийных списках, быть им закрытыми или открытыми. Как заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, в текст законопроекта, поступившего в парламент, не включен пункт об открытых списках. Он заявил, что сам дважды перечитал законопроект. «Еще несколько дней назад с этой трибуны было обещание ввести открытые списки. Но, к сожалению, предложенная нам система - это полностью закрытые партийные списки, которые есть в этом проекте», - сокрушался спикер. Но еще накануне со слов главы администрации Зеленского было известно, что президент по-прежнему выступает именно за открытый характер партийных списков, однако это вступает в противоречие с позицией депутатов Рады. «Изменения по общему согласию глав фракций, депутатов и действующего президента будут касаться именно исключения из текста закона нормы, регламентирующей мажоритарную систему, а также снижения проходного барьера. Вот такой компромисс», - заявил накануне заседания Андрей Богдан. Но, по словам депутата Нестора Шуфрича, которые приводит ТАСС, в среду во время внеочередного заседания Рады депутаты «цинично обманули» президента, обвинив его в том, о чем вчера сами же и договорились, вместо того, чтобы сразу сказать, что не согласны.

В тот же день в интернете была опубликована видеозапись первого рабочего дня нового президента Украины. Сев за стол своего предшественника, Зеленский нашел рабочее место «неудобным». Аплодисменты окружающих Зеленского не обрадовали: «Чего вы хлопаете? – сказал он. – Я вот смотрю и думаю: когда мы переезжаем?».

Вообще-то, с учетом судьбы первых же инициатив Зеленского в Раде, кресло и место, где оно стоит, окажутся для него проблемами отнюдь не первого порядка.



