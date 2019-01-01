Украина

«Слуга народа 2.0». Вытащит ли Зеленский Украину из ямы МВФ

20 мая07:54

Экономисты оценили в беседе с НСН перспективы сотрудничества нового президента Украины с Международным валютным фондом.

В Верховной раде Украины заявили о негативных последствиях сотрудничества страны с Международным валютным фондом. В эфире телеканала «112 Украина» депутат Рады Вадим Рабинович сказал, что работа с МВФ загнала Украину в долговую яму. Парламентарий сравнил МВФ с «доктором», который должен был «вылечить» украинскую экономику, но по факту сотрудничество с этой организацией «сделало только хуже».

По словам Рабиновича, темпы роста ВВП Украины «уничтожены», трудовая миграция достигла «невиданных размеров», а объёмы иностранных инвестиций упали до уровня 1990-ых годов и продолжают снижаться. В этой связи депутат Рады задался вопросом, за что Киев должен платить МВФ, и напомнил, что в ближайшие пять лет Украина должна выплатить организации около десяти миллиардов долларов.

Колташов: Зеленский начинает сериал «Слуга народа 2.0»

Скорее всего, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет исправить сложившейся тенденции в отношениях страны с МВФ. О том, как он будет строить отношения с Международным валютным фондом, НСН ранее рассказал экономист Василий Колташов.

«Мы увидим, как Зеленский будет разговаривать с Международным валютным фондом. Это будет сериал "Слуга народа 2.0". Если в кино Зеленский говорит МВФ: "Вы не получите мою страну, разорванную на части!", - то реальный Зеленский, скорее всего, скажет так: "Ничего не поделаешь. Получите. По кусочкам. Разжеванным. А народ… Народ все стерпит!"», - рассказал НСН экономист Василий Колташов.

Между тем, 9 мая глава Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудила с Зеленским вопрос о продолжении поддержки украинской экономики со стороны фонда. Об этом рассказал представитель МВФ Джерри Райс, при этом уточнив, что Кристин Лагард находится в постоянном контакте с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Однако для главы МВФ не имеет значения, кто возглавляет Украину, ранее заявил НСН экономист Денис Ракша.

Экономист назвал условия получения поддержки МВФ Украиной

«Совершенно не важно, какие личные отношения между Кристин Лагард и Петром Порошенко или Владимиром Зеленским. У МВФ есть достаточно четкие и жесткие стандарты, которые она предъявляет к странам-реципиентам денежной помощи. МВФ не выдвигает в принципе невыполнимых требований. Просто они часто идут вразрез с популистской политикой того или иного правительства и связаны, как правило с сокращением определенных статей государственных расходов, допуском на рынок этого государства иностранных компаний и т.д. Технически эти требования можно выполнить. Если страна выполняет их – деньги получает, если нет – не получает. Наверное, пока никто не знает, что будет делать Зеленский и какую политику проводить, потому что предвыборные заявления – это одно, а реальная политика – это совершенно другое, и они далеко не всегда совпадают», - заявил экономист в беседе с НСН.

Напомним, что сегодня, 20 мая состоится инаугурация Владимира Зеленского. Начало церемонии в 10 утра по московскому времени. На торжественном заседании Верховной рады по этому случаю ожидается визит президентов Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии, а также визит вице-президента Турции, премьер-министра Молдавии, главы правительства Азербайджана. Кроме того, на церемонии вступления избранного президента Украины в должность обещали присутствовать министр энергетики США и министр обороны Канады.

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ФОТО: Владимир Зеленский // flickr.com
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