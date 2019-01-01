«Слуга народа 2.0». Вытащит ли Зеленский Украину из ямы МВФ
Экономисты оценили в беседе с НСН перспективы сотрудничества нового президента Украины с Международным валютным фондом.
В Верховной раде Украины заявили о негативных последствиях сотрудничества страны с Международным валютным фондом. В эфире телеканала «112 Украина» депутат Рады Вадим Рабинович сказал, что работа с МВФ загнала Украину в долговую яму. Парламентарий сравнил МВФ с «доктором», который должен был «вылечить» украинскую экономику, но по факту сотрудничество с этой организацией «сделало только хуже».
По словам Рабиновича, темпы роста ВВП Украины «уничтожены», трудовая миграция достигла «невиданных размеров», а объёмы иностранных инвестиций упали до уровня 1990-ых годов и продолжают снижаться. В этой связи депутат Рады задался вопросом, за что Киев должен платить МВФ, и напомнил, что в ближайшие пять лет Украина должна выплатить организации около десяти миллиардов долларов.
Скорее всего, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет исправить сложившейся тенденции в отношениях страны с МВФ. О том, как он будет строить отношения с Международным валютным фондом, НСН ранее рассказал экономист Василий Колташов.
«Мы увидим, как Зеленский будет разговаривать с Международным валютным фондом. Это будет сериал "Слуга народа 2.0". Если в кино Зеленский говорит МВФ: "Вы не получите мою страну, разорванную на части!", - то реальный Зеленский, скорее всего, скажет так: "Ничего не поделаешь. Получите. По кусочкам. Разжеванным. А народ… Народ все стерпит!"», - рассказал НСН экономист Василий Колташов.
Между тем, 9 мая глава Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудила с Зеленским вопрос о продолжении поддержки украинской экономики со стороны фонда. Об этом рассказал представитель МВФ Джерри Райс, при этом уточнив, что Кристин Лагард находится в постоянном контакте с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Однако для главы МВФ не имеет значения, кто возглавляет Украину, ранее заявил НСН экономист Денис Ракша.
«Совершенно не важно, какие личные отношения между Кристин Лагард и Петром Порошенко или Владимиром Зеленским. У МВФ есть достаточно четкие и жесткие стандарты, которые она предъявляет к странам-реципиентам денежной помощи. МВФ не выдвигает в принципе невыполнимых требований. Просто они часто идут вразрез с популистской политикой того или иного правительства и связаны, как правило с сокращением определенных статей государственных расходов, допуском на рынок этого государства иностранных компаний и т.д. Технически эти требования можно выполнить. Если страна выполняет их – деньги получает, если нет – не получает. Наверное, пока никто не знает, что будет делать Зеленский и какую политику проводить, потому что предвыборные заявления – это одно, а реальная политика – это совершенно другое, и они далеко не всегда совпадают», - заявил экономист в беседе с НСН.
Напомним, что сегодня, 20 мая состоится инаугурация Владимира Зеленского. Начало церемонии в 10 утра по московскому времени. На торжественном заседании Верховной рады по этому случаю ожидается визит президентов Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии, а также визит вице-президента Турции, премьер-министра Молдавии, главы правительства Азербайджана. Кроме того, на церемонии вступления избранного президента Украины в должность обещали присутствовать министр энергетики США и министр обороны Канады.
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