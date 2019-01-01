«Слуга народа 2.0». Вытащит ли Зеленский Украину из ямы МВФ

Скорее всего, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет исправить сложившейся тенденции в отношениях страны с МВФ. О том, как он будет строить отношения с Международным валютным фондом, НСН ранее рассказал экономист Василий Колташов.

«Мы увидим, как Зеленский будет разговаривать с Международным валютным фондом. Это будет сериал "Слуга народа 2.0". Если в кино Зеленский говорит МВФ: "Вы не получите мою страну, разорванную на части!", - то реальный Зеленский, скорее всего, скажет так: "Ничего не поделаешь. Получите. По кусочкам. Разжеванным. А народ… Народ все стерпит!"», - рассказал НСН экономист Василий Колташов.

Между тем, 9 мая глава Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудила с Зеленским вопрос о продолжении поддержки украинской экономики со стороны фонда. Об этом рассказал представитель МВФ Джерри Райс, при этом уточнив, что Кристин Лагард находится в постоянном контакте с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Однако для главы МВФ не имеет значения, кто возглавляет Украину, ранее заявил НСН экономист Денис Ракша.