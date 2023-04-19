«Большой резерв»: В Госдуме исключили мобилизацию для захвата Одессы и Николаева

Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что по итогам спецоперации в состав России должны вернуться земли северного Причерноморья, в том числе Николаевской и Одесской областей. По его словам, это «естественные» границы». Виктор Заварзин полностью согласился с Константиновым, при этом отметив, что мобилизация пока не нужна.

«Никакой мобилизации для этого (взятия под контроль северного Причерноморья ред. – НСН) пока не надо, у нас все силы есть. [Представитель Кремля Дмитрий] Песков также заявил, что мобилизация не нужна. У нас есть все силы, у нас большой резерв после той частичной мобилизации, который еще не введен. Сейчас вопрос об этом не стоит. Боеприпасов, вооружений также достаточно, технику делают хорошо. Есть нюансы, все идеально не бывает, но все управляемо и находится на контроле», - сказал Заварзин.

Он отметил, что Россия не должна оставлять Украине земли северного Причерноморья. По его словам, все они должны перейти под контроль Вооруженных сил РФ.

«Если (Украина – ред. НСН) будет продолжать размещать все националистические силы, то зачем оставлять эти земли? Эти земли исконно наши. Все до Черного моря должно быть контролируемо. Только не нужно торопиться: сначала нужно решить первую задачу по Донецку, Луганску, а потом будем смотреть дальше», - резюмировал Заварзин.