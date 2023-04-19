«Большой резерв»: В Госдуме исключили мобилизацию для захвата Одессы и Николаева
Россия не должна оставлять Украине земли северного Причерноморья, все они должны перейти под контроль ВС РФ, отметил в эфире НСН депутат Виктор Заварзин.
Объявлять мобилизацию в России для взятия под контроль земель северного Причерноморья не нужно, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в интервью НСН. По его словам, с прошедшей частичной мобилизации у России остался большой резерв, который еще не ввели в боевые действия.
Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что по итогам спецоперации в состав России должны вернуться земли северного Причерноморья, в том числе Николаевской и Одесской областей. По его словам, это «естественные» границы». Виктор Заварзин полностью согласился с Константиновым, при этом отметив, что мобилизация пока не нужна.
«Никакой мобилизации для этого (взятия под контроль северного Причерноморья ред. – НСН) пока не надо, у нас все силы есть. [Представитель Кремля Дмитрий] Песков также заявил, что мобилизация не нужна. У нас есть все силы, у нас большой резерв после той частичной мобилизации, который еще не введен. Сейчас вопрос об этом не стоит. Боеприпасов, вооружений также достаточно, технику делают хорошо. Есть нюансы, все идеально не бывает, но все управляемо и находится на контроле», - сказал Заварзин.
Он отметил, что Россия не должна оставлять Украине земли северного Причерноморья. По его словам, все они должны перейти под контроль Вооруженных сил РФ.
«Если (Украина – ред. НСН) будет продолжать размещать все националистические силы, то зачем оставлять эти земли? Эти земли исконно наши. Все до Черного моря должно быть контролируемо. Только не нужно торопиться: сначала нужно решить первую задачу по Донецку, Луганску, а потом будем смотреть дальше», - резюмировал Заварзин.
Ранее, 19 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведут разговоры о «второй волне» мобилизации. Однако депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай на фоне возможного контрнаступления ВСУ в интервью НСН допустил вторую волну частичной мобилизации в России.
До этого в беседе с «Украина.ру» Бородай признался, что вторая волна мобилизации могла бы усилить линию соприкосновения и помочь решить поставленные задачи спецоперации, так как Россия не заинтересована в затягивании конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».
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