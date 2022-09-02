В Херсоне заявили об ударе ВСУ по многоквартирному жилому дому

Украинские войска обстреляли Херсон, снаряд артиллерии ВСУ попал в многоквартирный жилой дом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Власти Новой Каховки сообщили о разрушении водного элеватора после обстрелов ВСУ

«Был нанесен удар по многоквартирному жилому дому. Часть здания разрушена», — рассказали местные власти.

По данным администрации, погибли два человека, есть раненые. На месте инцидента работают спасатели, идет разбор завалов, пишет RT.

Накануне в результате обстрелов со стороны ВСУ был разрушен водный элеватор в Новой Каховке. По данным местных властей, уничтожено большое количество зерна, разрушены производственные мощности, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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