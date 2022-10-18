Суровикин назвал напряженной обстановку в зоне проведения СВО

Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал Сергей Суровикин назвал обстановку на территории Украины напряженной. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам Суровикина, украинская сторона «не оставляет попыток атаковать позиции ВС РФ». Он отметил, что атакуются Купянское, Краснолиманское Николаево-Криворожское направления.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. В конце сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. Президент Путин заявил, что в ходе нее будет призвано 300 тысяч военнообязанных.





