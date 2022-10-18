НАТО поставит Украине сотни станций для борьбы с беспилотниками

НАТО планирует поставить Киеву средства борьбы с беспилотниками в ближайшие дни. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время выступления на Берлинском форуме внешней политики.

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По его словам, речь идет о сотнях станций активных помех.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила в рамках форума, что Германия отправит Украине новое вооружение в этом году. В частности, ВСУ передадут гаубицы и броневики.


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Фото: nato.int
ТЕГИ:БеспилотникиНАТО
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