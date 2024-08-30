БЕДУИНЫ И «ПАТРИОТ»: КТО СБИЛ ПЕРВЫЙ F-16?

Начало странной истории с уничтожением на Украине первого F-16 невольно положил лидер этой страны Владимир Зеленский. В ходе пресс-конференции во вторник, 27 августа, он сообщил о первом применении этих истребителей в ходе отражения российской атаки 26 августа.

«В рамках этой огромной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты и дроны. И благодарим партнеров за то, что предоставили нам F-16. Конечно, этого недостаточно, у нас их немного, и нужно ещё тренировать пилотов», - сказал Зеленский, не уточнив, сколько самолетов применялось и где.

28 августа это интригующее заявление получило неожиданное продолжение. Депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук сообщил о гибели подполковника Алексея Меся, но вскоре удалил свой пост. Однако СМИ уже вцепились в эту информацию, напомнив, что Месь был одним из летчиков, обучавшихся пилотированию F-16.

На следующий день уже газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на американского чиновника, что Украина 26 августа потеряла F-16. По его данным, самолет не был сбит, но был потерян во время ракетного обстрела. Издание указывало на возможную ошибку пилота, а Пентагон послал соответствующий запрос в украинские ВВС. Вечером 29 августа Генштаб Украины подтвердил потерю F-16 «при отражении ракетного удара со стороны России».

«Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», — сообщили в Генштабе.

Однако депутат Верховной рады Марьяна Безуглая внезапно выдвинула экзотическую версию.

«По моей информации F-16 украинского пилота Алексея «Moonfish» Месь был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями. В докладах отметили, что он «не справился с управлением», — написала Безуглая в Telegram.

Этот пост произвел эффект разорвавшейся бомбы, став одной из главных тем обсуждения в РФ. Ну а первым на сообщение Безуглой отреагировал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили американской системой ПВО Patriot из-за «дискоординации между подразделениями» ВСУ. Достойное начало для нового "ундерваффе" в руках бедуинов - американский самолет американской ракетой… Не дали нашим парням получить заслуженные 15 миллионов премии за сбитый вражеский F16, сами сбили! Во жлобы», - написал Мирошник в Telegram.

Другие российские политики, судя по всему, пока спят, но их пробуждение наверняка активно разовьет эту тему.