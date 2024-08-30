«Бедуины и Patriot»: В Киеве признались, что сами сбили свой первый F-16
Депутат Безуглая утверждает, что F-16 украинского пилота «Moonfish» по ошибке сбили сами ВСУ, военные указывают на неравный бой с крылатыми ракетами, а в МИД РФ пишут про «ундерваффе в руках бедуинов».
Украина после запроса США подтвердила потерю первого из поставленных Западом истребитель F-16. При этом в Верховной Раде утверждают, что Киев сам сбил собственный самолет из американского ЗРК Patriot.
В России уже начали иронизировать на эту тему, а на Украине пытаются как-то объяснить гибель специально обученного пилота с позывным Moonfish («Рыба-луна»).
БЕДУИНЫ И «ПАТРИОТ»: КТО СБИЛ ПЕРВЫЙ F-16?
Начало странной истории с уничтожением на Украине первого F-16 невольно положил лидер этой страны Владимир Зеленский. В ходе пресс-конференции во вторник, 27 августа, он сообщил о первом применении этих истребителей в ходе отражения российской атаки 26 августа.
«В рамках этой огромной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты и дроны. И благодарим партнеров за то, что предоставили нам F-16. Конечно, этого недостаточно, у нас их немного, и нужно ещё тренировать пилотов», - сказал Зеленский, не уточнив, сколько самолетов применялось и где.
28 августа это интригующее заявление получило неожиданное продолжение. Депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук сообщил о гибели подполковника Алексея Меся, но вскоре удалил свой пост. Однако СМИ уже вцепились в эту информацию, напомнив, что Месь был одним из летчиков, обучавшихся пилотированию F-16.
На следующий день уже газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на американского чиновника, что Украина 26 августа потеряла F-16. По его данным, самолет не был сбит, но был потерян во время ракетного обстрела. Издание указывало на возможную ошибку пилота, а Пентагон послал соответствующий запрос в украинские ВВС. Вечером 29 августа Генштаб Украины подтвердил потерю F-16 «при отражении ракетного удара со стороны России».
«Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», — сообщили в Генштабе.
Однако депутат Верховной рады Марьяна Безуглая внезапно выдвинула экзотическую версию.
«По моей информации F-16 украинского пилота Алексея «Moonfish» Месь был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями. В докладах отметили, что он «не справился с управлением», — написала Безуглая в Telegram.
Этот пост произвел эффект разорвавшейся бомбы, став одной из главных тем обсуждения в РФ. Ну а первым на сообщение Безуглой отреагировал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили американской системой ПВО Patriot из-за «дискоординации между подразделениями» ВСУ. Достойное начало для нового "ундерваффе" в руках бедуинов - американский самолет американской ракетой… Не дали нашим парням получить заслуженные 15 миллионов премии за сбитый вражеский F16, сами сбили! Во жлобы», - написал Мирошник в Telegram.
Другие российские политики, судя по всему, пока спят, но их пробуждение наверняка активно разовьет эту тему.
ТАБЛЕТКА И ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. «НЕТ НИКАКОЙ ПАНАЦЕИ»
Безуглая пока еще не удалила свой пост, на этом фоне в Киеве пытаются хоть как-то сохранить лицо.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили о «гибели в бою» 26 августа подполковника Алексея Меся, отмечая, что он «ценой собственной жизни» уничтожил три крылатые ракеты и один беспилотник. Также сообщается, что 30-летнему летчику посмертно присвоили звание «полковник».
Ну а СМИ еще после поста Полищука начали выяснить, кто такой Месь, и публиковать его фото. Отмечалось, что он проходил на F-16 в США, эту информацию подтвердили в 144-м истребительном крыле Воздушных сил Нацгвардии США. Кроме того, отмечается, что у Меся был необычный позывной Moonfish, что переводится с английского, как «рыба-луна».
Еще 1 августа, после сообщения СМИ о поставку на Украину первых F-16 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял, что эти истребители не станут для Киева какой-то «волшебной таблеткой».
«Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться, но как-то значимо повлиять на динамику развития событий на фронте, конечно же, эти поставки не смогу (…) Здесь нет волшебной таблетки, здесь нет никакой панацеи. Никакой панацеи не будет у вооруженных сил киевского режима, и они должны в этом отдавать себе отчет», - предупреждал официальный представитель Кремля.
Со своей стороны, генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой говорил НСН, что эти самолеты будут уничтожаться «одним ударом» на украинских аэродромах.
«Вопрос в том, что F-16 такая же шумиха, как вопрос поставок танков Leopard, Abrams, Challenger… Говорили, что как только они появятся на поле боя, сразу внесут перелом в конфликт. Эта шумиха носит пропагандистский характер, не больше (…) F-16 способны уничтожить ракеты класса «воздух-воздух», «земля-воздух» и «воздух-земля». Дело в том, что уничтожить их на аэродроме больших проблем нет. Как только там появятся эти самолеты, они обречены на уничтожение в течение нескольких часов. Самолеты уничтожат на аэродроме одним ударом ракет. «Калибр» и «Искандер» эту задачу способны выполнить», – объяснял Липовой.
При этом уральская компания «Форэс» обещала выплатить 15 млн рублей российским военным, которые собьют первый F-16. Правда, пока не совсем понятно, кому перечислять первый гонорар, поскольку его «адресат» может быть в Киеве.
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