«Путину понравится их сбивать»: Первые F-16 прибыли на Украину

НА ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

Вслед за зарубежными СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что поставки нового оружия не смогут оказать значимого влияния на ход спецоперации.

«Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться, но как-то значимо повлиять на динамику развития событий на фронте, конечно же, эти поставки не смогут», - пояснил он.

Как рассказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия в августе намерена созвать заседание в СБ ООН на фоне поставок Киеву F-16.

В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что любые средства и силы, задействованные против России в ходе специальной военной операции, являются законными целями для РФ.

«Пусть прислушаются те, кто слушает только себя, сидя в , в Брюсселе, в Варшаве, где угодно», - отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Чечни Рамзан Кадыров и вовсе назвал передачу Украине странами НАТО истребителей F-16 ерундой.

«Ну, это ерунда там. Это же не конец света. Да и сколько их там? Если вдруг что-то не так там, я уверен, что мы нажмем на кнопку и покажем, что нельзя шутить с нами. Как сказал наш верховный главнокомандующий: "зачем нам нужен этот мир без России?», - заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Как рассказал НСН генерал-майор авиации Сергей Липовой, размещение истребителей F-16 на территории Румынии, Болгарии или Польши в России могут воспринять как ядерную угрозу.

«Те аэродромы, которые есть сегодня на Украине, не подходят для эксплуатации этих самолетов. Если самолеты будут применяться с территории соседних государств типа Румынии, Болгарии или Польши, соответственно, все эти аэродромы попадают как военные цели на прицел наших ракетчиков и ВКС. НАТО отлично понимает, что как только эти самолеты будут размещены на данных аэродромах, первый взлет будет граничить с тем, что наши будут полное право их уничтожить, как носителей ядерного оружия. А это уже совсем другой разговор», - пояснил он.

При этом бывший конструктор ОКБ «Сухой», военный авиаэксперт Вадим Лукашевич сообщил НСН, что что при базировании самолетов будет найден компромисс, который подразумевает их стоянку как на Украине, так и на западных аэродромах. С одной стороны, размещение истребителей исключительно на территории зарубежных стоянок – политически опасное решение. С другой - самолеты, находящиеся на украинских аэродромах, — уязвимы.

«Думаю, что здесь некий компромисс. Поэтому можно предположить, что будет определенная ротация самолетов между зарубежными аэродромами. Там проще обеспечить их обслуживание. А украинские аэродромы — это некие стартовые пункты, с которых самолеты в ближайшие день-два будут вылетать в зону боевых действий. Так будет соблюден статус-кво», - сказал он.

Ранее сообщалось, что украинские пилоты впервые поднялись в воздух на истребителях F-16. Истребители пока применяются для задач противовоздушной обороны. Официальный представитель Воздушных сил Украины при этом не стал этого отрицать, передает «Радиоточка НСН».

