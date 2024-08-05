«Путину понравится их сбивать»: Первые F-16 прибыли на Украину
Украина получила первые 10 истребителей F-16 из 79 обещанных, однако Россия уже обладает оружием, которое представляет для них существенную опасность.
Истребители F-16 прибыли на Украину, написал в соцсетях Владимир Зеленский и опубликовал видео с аэродрома авиабазы ВВС страны недалеко от Васильков в Киевской области.
"Я благодарю всех партнеров... и первые государства, которые приняли наш запрос о предоставлении самолетов, - Данию, Нидерланды, Соединенные Штаты", - добавил он.
Позади украинского президента стоят лишь два самолета. Журнал Economist добавил, что Украина пока получила 10 из обещанных 79 истребителей F-16. По информации издания, к концу года у Киева будет 20 истребителей. Остальные самолеты прибудут партиями в течение 2025 года.
ИСТРЕБИТЕЛИ ДЛЯ УКРАИНЫ
Как писал Washington Post, самолеты для Украины намерены оснастить ракетами класса «воздух — воздух» AMRAAM, «воздух — земля» AGM-88 HARM, «воздух — воздух» малой дальности AIM-9X и комплектами высокоточного наведения для бомб Joint Direct Attack Munition. При этом издание уточнило, что в США намерены ограничить применение предоставляемого оружия для ударов по российской территории. Якобы использовать F-16 ВСУ сможет только в ответ на действия российских военных.
Как заявлял главком ВСУ Александр Сырский интервью The Guardian, F-16 будут находиться минимум в 40 километрах от линии фронта, чтобы их не сбили российские военные.
Переданные Украине самолеты условно разделят на два военно-воздушных флота, один из них сможет наносить удары по территории России, рассказал в эфире LCI пилот ВВС Франции Ксавье Тительман.
«F-16, отправленным из Нидерландов, дали разрешение от голландского правительства наносить удары по территории России, в то время как бельгийским этого делать нельзя», — пояснил эксперт.
Газета The Washington Post предположила, что самолеты не окажут существенного влияния на ход СВО, поскольку Киев получил недостаточно самолетов. По мнению авторов издания, первые F-16 скорее смогут усилить ПВО Украины, то есть смогут сбивать воздушные цели, а не наносить удары по российским военным объектам. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для успешного противостояния России в воздухе нужно 120–130 истребителей.
Издание The New York Times и вовсе написало, что Украине будет сложно реализовать потенциал истребителей F-16 на фоне регулярных атак ВС России на авиабазы и дефицита кадров. По данным СМИ, Киеву не хватает подготовленных летчиков для пилотирования F-16, также в стране недостаточно техников для обслуживания самолетов.
Sky News также предположил, что истребители, отправленные украинской армии, столкнуться с серьезным противником – мобильными зенитно-ракетные комплексами С-300 и С-400, которые могут одновременно поражать множество самолетов в воздухе.
«Вероятно, президенту Владимиру Путину понравится картина с уничтоженными F-16 из стран НАТО», - пишет издание.
По данным Business Insider, существенную угрозу для истребителей F-16 представляют ракеты российского производства класса «воздух – воздух» Р-37.
НА ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН
Вслед за зарубежными СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что поставки нового оружия не смогут оказать значимого влияния на ход спецоперации.
«Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться, но как-то значимо повлиять на динамику развития событий на фронте, конечно же, эти поставки не смогут», - пояснил он.
Как рассказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия в августе намерена созвать заседание в СБ ООН на фоне поставок Киеву F-16.
В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что любые средства и силы, задействованные против России в ходе специальной военной операции, являются законными целями для РФ.
«Пусть прислушаются те, кто слушает только себя, сидя в , в Брюсселе, в Варшаве, где угодно», - отметил он в эфире телеканала «Россия 1».
Глава Чечни Рамзан Кадыров и вовсе назвал передачу Украине странами НАТО истребителей F-16 ерундой.
«Ну, это ерунда там. Это же не конец света. Да и сколько их там? Если вдруг что-то не так там, я уверен, что мы нажмем на кнопку и покажем, что нельзя шутить с нами. Как сказал наш верховный главнокомандующий: "зачем нам нужен этот мир без России?», - заявил он в эфире телеканала «Россия 1».
Как рассказал НСН генерал-майор авиации Сергей Липовой, размещение истребителей F-16 на территории Румынии, Болгарии или Польши в России могут воспринять как ядерную угрозу.
«Те аэродромы, которые есть сегодня на Украине, не подходят для эксплуатации этих самолетов. Если самолеты будут применяться с территории соседних государств типа Румынии, Болгарии или Польши, соответственно, все эти аэродромы попадают как военные цели на прицел наших ракетчиков и ВКС. НАТО отлично понимает, что как только эти самолеты будут размещены на данных аэродромах, первый взлет будет граничить с тем, что наши будут полное право их уничтожить, как носителей ядерного оружия. А это уже совсем другой разговор», - пояснил он.
При этом бывший конструктор ОКБ «Сухой», военный авиаэксперт Вадим Лукашевич сообщил НСН, что что при базировании самолетов будет найден компромисс, который подразумевает их стоянку как на Украине, так и на западных аэродромах. С одной стороны, размещение истребителей исключительно на территории зарубежных стоянок – политически опасное решение. С другой - самолеты, находящиеся на украинских аэродромах, — уязвимы.
«Думаю, что здесь некий компромисс. Поэтому можно предположить, что будет определенная ротация самолетов между зарубежными аэродромами. Там проще обеспечить их обслуживание. А украинские аэродромы — это некие стартовые пункты, с которых самолеты в ближайшие день-два будут вылетать в зону боевых действий. Так будет соблюден статус-кво», - сказал он.
Ранее сообщалось, что украинские пилоты впервые поднялись в воздух на истребителях F-16. Истребители пока применяются для задач противовоздушной обороны. Официальный представитель Воздушных сил Украины при этом не стал этого отрицать, передает «Радиоточка НСН».
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