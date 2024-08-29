Депутат Рады Безуглая заявила, что истребитель F-16 сбили комплексом ВСУ Patriot

Переданный Украине истребитель F-16, о крушении которого уведомили украинские военные, был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Безуглая обвинила Воздушные силы ВСУ во лжи, утверждая, что их версия о причине крушения самолета является ложью. По ее мнению, культура лжи в командовании ВСУ препятствует улучшению системы военного управления и приводит к ее ухудшению. Она также отметила, что после потери истребителя и гибели пилота ни один из генералов не понес наказания, а командующий Воздушными силами Николай Олещук остался на своей должности.