Депутат Рады Безуглая заявила, что истребитель F-16 сбили комплексом ВСУ Patriot

Переданный Украине истребитель F-16, о крушении которого уведомили украинские военные, был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Безуглая обвинила Воздушные силы ВСУ во лжи, утверждая, что их версия о причине крушения самолета является ложью. По ее мнению, культура лжи в командовании ВСУ препятствует улучшению системы военного управления и приводит к ее ухудшению. Она также отметила, что после потери истребителя и гибели пилота ни один из генералов не понес наказания, а командующий Воздушными силами Николай Олещук остался на своей должности.

СМИ: Украинский пилот погиб при крушении F-16 во время боевого задания

О том, что ВСУ потеряли истребитель F-16, ранее сообщила The Wall Street Journal (WSJ). Согласно информации издания, инцидент произошел спустя несколько недель после того, как самолет прибыл на Украину. По словам источника WSJ, истребитель не был сбит, а катастрофа произошла в результате ошибки пилота.

29 августа Генштаб Украины подтвердил потерю первого истребителя F-16 в составе ВСУ. Для установления причин происшествия была создана специальная комиссия минобороны Украины, которая в настоящее время проводит расследование на месте крушения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:УкраинаПВОИстребители

Горячие новости

Все новости

партнеры