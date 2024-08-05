«Равносильно самоубийству»: Липовой заявил, что Россия уничтожит F-16 одним ударом
Российские ракеты класса «воздух-воздух», «земля-воздух» и «воздух-земля» способны уничтожить американские истребители, отметил в эфире НСН генерал Сергей Липовой.
Российские силы уничтожат истребители F-16 одним ударом ракет, размещать их в Одесской области – равносильно самоубийству, заявил генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в разговоре с НСН.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что F-16 прибыли на Украину. Он поблагодарил США, Данию и Нидерланды за принятие запроса о предоставлении самолетов и отметил, что пилоты «уже начали использование этих истребителей для государства». По информации портала Condottiero, переданные Украине F-16 разместят на аэродроме Лиманское в Одесской области. Липовой уверен, что F-16 обречены на уничтожение.
«F-16 способны уничтожить ракеты класса «воздух-воздух», «земля-воздух» и «воздух-земля». Дело в том, что уничтожить их на аэродроме больших проблем нет, так как любой летательный аппарат подвержен осколочным повреждениям, после этого он практически неисправен. Другая сторона вопроса – размещение F-16 в Одессе, это равносильно самоубийству. Все аэродромы и пригодные площадки, которые находятся на территории Одессы, Николаева и так далее – в зоне досягаемости наших тактических ракет. Как только там появятся эти самолеты, они обречены на уничтожение в течение нескольких часов. Самолеты уничтожат на аэродроме одним ударом ракет. «Калибр» и «Искандер» эту задачу способны выполнить», – сказал Липовой.
Генерал отметил, что истребители необходимо уничтожить на аэродроме, чтобы они не успели появиться в воздухе.
«Вопрос в том, что F-16 такая же шумиха, как вопрос поставок танков Leopard, Abrams, Challenger… Говорили, что как только они появятся на поле боя, сразу внесут перелом в конфликт. Эта шумиха носит пропагандистский характер, не больше. Самолеты на территории Украины, при том что вся территория простреливается и просматривается. Лучше эту проблему решить на земле, нежели ждать, пока самолеты появятся в воздухе и совершат что-то противоправное в отношении наших подразделений», – резюмировал собеседник НСН.
Сколько именно самолетов получила Украина, Зеленский не сообщил. При этом он отметил, что на данный момент количества тех самолетов, которые прибыли на Украину, и числа тех пилотов, которые уже обучены, еще недостаточно.
По данным издания The Economist, в первой партии F-16 всего 10 истребителей, а до конца года у армии Украины будет на вооружении 20 таких самолетов. Всего на Украину планируется поставить 79 F-16, передает «Радиоточка НСН».
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