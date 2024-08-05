«Равносильно самоубийству»: Липовой заявил, что Россия уничтожит F-16 одним ударом

Сколько именно самолетов получила Украина, Зеленский не сообщил. При этом он отметил, что на данный момент количества тех самолетов, которые прибыли на Украину, и числа тех пилотов, которые уже обучены, еще недостаточно.

По данным издания The Economist, в первой партии F-16 всего 10 истребителей, а до конца года у армии Украины будет на вооружении 20 таких самолетов. Всего на Украину планируется поставить 79 F-16, передает «Радиоточка НСН».

