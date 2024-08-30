МИД РФ: Ликвидация F-16 из Patriot — достойное начало для чудо-оружия Украины

«Достойное начало для нового «вундерваффе» в руках бедуинов — американский самолет американской ракетой», — заявил дипломат.

По его словам, украинские военные не дали военнослужащим РФ получить премию за уничтожение самолета, сбив его самостоятельно.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что переданный Украине истребитель F-16, о крушении которого уведомили украинские военные, был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

