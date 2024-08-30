МИД РФ: Ликвидация F-16 из Patriot — достойное начало для чудо-оружия Украины

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по преступлениям Украины Родион Мирошник прокомментировал в Telegram уничтожение на Украине самолета F-16.

Пентагон не может подтвердить, что украинский F-16 был сбит системой Patriot

«Достойное начало для нового «вундерваффе» в руках бедуинов — американский самолет американской ракетой», — заявил дипломат.

По его словам, украинские военные не дали военнослужащим РФ получить премию за уничтожение самолета, сбив его самостоятельно.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что переданный Украине истребитель F-16, о крушении которого уведомили украинские военные, был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:МИД РФСпецоперацияУкраинаИстребитель

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