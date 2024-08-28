«Подходи, мы тебя ждем!»: Алаудинов ответил из-под Курска на «план Зеленского»
Россия сбила ночью 12 беспилотников, развеяла саратовские фейки и отчиталась о героической обороне Курской области, а Зеленский пообещал США показать «план победы» и попросил «то, не знаю, что».
Минувшей ночью Украина попыталась атаковать беспилотниками Воронежскую и Ростовскую области, при этом хорошие новости пришли из приграничных районов Курской области, где российские военные добиваются успехов.
На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что у Киева якобы существует «план победы», который он покажет американским политикам, и подтвердил использование ВСУ истребителей F-16.
ОТ КУРСКА ДО САРАТОВА: «ВИЗГ И ФЕЙКИ»
Вторжение Украины в Курскую область уже больше 20 дней остается в центре внимания россиян. Освобождение региона происходит шаг за шагом. При этом в Минобороны РФ сообщили накануне вечером об успешном вертолетном ударе по военным и технике противника в приграничном районе Курской области.
Кроме того, в оборонном ведомстве в числе главных событий дня назвали «героическую оборону» населенного пункта Малая Локня в Суджанского районе. Российские военные заняли там оборону в здании колонии и отразили попытки прорыва ВСУ.
Около часа ночи хорошие новости сообщил и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Сегодня мы нанесли очень серьёзное поражение противнику. (…) На двух разных участках, куда он напирал, мы перебили очень большое количество противника, откинули его достаточно далеко, Такой визг стоял, видать было большое количество раненых, за ними даже не решались приехать, чтобы эвакуировать. Работа идет очень хорошо. (…) Противник перебрасывает силы, чтобы нас продавить, но это бесполезно. Мы даже зазываем противника, чтобы он сюда шел. Не надо пытаться никуда в другое место: к нам подходи, мы тебя ждем. Единственное, что вы можете делать, воевать в интернете, рассказывая людям сказки, на большее вы все равно не способны», - сказал Алаудинов в видеообращении в Telegram.
Около трех часов ночи начали приходить тревожные сообщения из Ростовской области. В сети появились кадры пожара и новости о горящей нефтебазе под Каменск-Шахтинском. Официальную версию представил губернатор региона Василий Голубев.
«Около 03:00 ночи в Ростовской области сбито 4 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется», - отметил Голубев.
Минобороны РФ около семи утра сообщило, что ночью над Россией было уничтожено 12 беспилотников – восемь над Воронежской областью, четыре – над Ростовской.
Примерно в это же время стало известно, что аэропорт Казани с семи утра не принимает и не отправляет рейсы, СМИ сообщили о возможной атаке БПЛА, но пока эта информация не подтвердилась.
Кроме того, главы ряда районов Саратовской области вечером 27 августа призвали не верить фейкам о якобы зашедших в регион диверсантах.
ЖАЛОБЫ ЗЕЛЕНСКОГО: «ПЛАН ПОБЕДЫ И ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
Атаки российской территории продолжились на фоне заявлений украинского лидера Владимира Зеленского, которые он сделал в ходе пресс-конференции во вторник, 27 августа.
Зеленский заявил, что нападение на Курскую область было частью «плана победы» Украины, который в ближайшее время покажут как действующему президенту США Джо Байдену, так и его потенциальным преемникам - Камале Харрис и Дональду Трампу.
Глава киевского режима пояснил, что не знает, кто станет новым президентом США, но выполнить этот план «очень хочется».
«От Байдена зависит успех этого плана: дадут нам то, что в этом плане, или не дадут. Будем ли мы свободны в использовании того, что будет в плане, или нет», - путано выразился Зеленский.
Он также сообщил, что Украина использовала полученные от стран Запада истребители F-16 для отражения «массированной атаки» в ночь на 26 августа.
Касаясь перспектив переговоров с Россией, Зеленский сказал, что атака на Курскую область «очень сильно помогла» в том, чтобы уменьшить количество призывов к компромиссам. По его словам, Украина не хочет отдавать «30% земли», поэтому на сегодняшний день диалог является бессмысленным.
Невзирая на просьбы украинского лидера к Вашингтону, предоставить «то, не знаю что», в Пентагоне подтвердили в ночь на 28 августа, что по-прежнему не разрешают использовать свое оружие для ударов по «глубинной России».
«Украина может использовать военную помощь США для самообороны от трансграничных атак и ответного огня. Что касается ударов на дальнее расстояние, глубоких ударов вглубь России, то наша политика остается прежней», - сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, отвечая на вопрос о жалобах Зеленского.
На этом фоне издание Politico пишет о «последней попытке» Киева убедить Вашингтон дать это разрешение с помощью предоставления некого «списка целей» для ударов в России.
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