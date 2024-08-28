«Подходи, мы тебя ждем!»: Алаудинов ответил из-под Курска на «план Зеленского»

ОТ КУРСКА ДО САРАТОВА: «ВИЗГ И ФЕЙКИ»

Вторжение Украины в Курскую область уже больше 20 дней остается в центре внимания россиян. Освобождение региона происходит шаг за шагом. При этом в Минобороны РФ сообщили накануне вечером об успешном вертолетном ударе по военным и технике противника в приграничном районе Курской области.

Кроме того, в оборонном ведомстве в числе главных событий дня назвали «героическую оборону» населенного пункта Малая Локня в Суджанского районе. Российские военные заняли там оборону в здании колонии и отразили попытки прорыва ВСУ.

Около часа ночи хорошие новости сообщил и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Сегодня мы нанесли очень серьёзное поражение противнику. (…) На двух разных участках, куда он напирал, мы перебили очень большое количество противника, откинули его достаточно далеко, Такой визг стоял, видать было большое количество раненых, за ними даже не решались приехать, чтобы эвакуировать. Работа идет очень хорошо. (…) Противник перебрасывает силы, чтобы нас продавить, но это бесполезно. Мы даже зазываем противника, чтобы он сюда шел. Не надо пытаться никуда в другое место: к нам подходи, мы тебя ждем. Единственное, что вы можете делать, воевать в интернете, рассказывая людям сказки, на большее вы все равно не способны», - сказал Алаудинов в видеообращении в Telegram.

Около трех часов ночи начали приходить тревожные сообщения из Ростовской области. В сети появились кадры пожара и новости о горящей нефтебазе под Каменск-Шахтинском. Официальную версию представил губернатор региона Василий Голубев.

«Около 03:00 ночи в Ростовской области сбито 4 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется», - отметил Голубев.

Минобороны РФ около семи утра сообщило, что ночью над Россией было уничтожено 12 беспилотников – восемь над Воронежской областью, четыре – над Ростовской.

Примерно в это же время стало известно, что аэропорт Казани с семи утра не принимает и не отправляет рейсы, СМИ сообщили о возможной атаке БПЛА, но пока эта информация не подтвердилась.

Кроме того, главы ряда районов Саратовской области вечером 27 августа призвали не верить фейкам о якобы зашедших в регион диверсантах.