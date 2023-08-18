Апокалипсиса не будет? Мечты Украины об F-16 разбились о крах контранступления

СКРОМНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ И ПИЛОТЫ ШРЕДИНГЕРА

Американская разведка скептически относится к перспективам контрнаступления Украины, отмечает The Washington Post. Издание ссылается на «засекреченный прогноз разведки», согласно которому Украина не дойдет до Мелитополя и не сможет разрушить Крымский мост. На этом фоне сенаторы все громче критикуют новые финансовые вложения в ВСУ.

«Некоторые республиканцы теперь возражают против просьбы президента Байдена о выделении более 20 миллиардов долларов на помощь Украине, учитывая скромные результаты контрнаступления», — отмечает издание.

Более того, член палаты представителей американского конгресса Эндрю Харрис в пятницу прямым текстом констатировал крах украинского контрнаступления.

Публикация The Washington Post продолжила целую серию подобных заметок, появившихся в западных СМИ на этой неделе. В частности, Forbes отмечал 16 августа, что Киев бросил на фронт последнее крупное подразделение из резерва ВСУ, потеря которого чревата ответным наступлением России.

Тем временем Reuters пишет в пятницу, что США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов, но только после обучения украинских пилотов.

По данным некого американского чиновника, госсекретарь США Энтони Блинкен уведомил коллег из Дании и Нидерландов, что соответствующий запрос одобрен.

«Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как в отношении передачи Украине истребителей F-16, так и в отношении обучения украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16»,— говорится в письме Блинкена.

При этом в США до сих пор не могут конкретизировать ни сроки поставок самолетов, ни сроки обучения пилотов, которое, скорее всего, еще даже не началось и все больше становится похоже на парадокс Шредингера, кот которого одновременно и жив, и мертв.