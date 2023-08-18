Апокалипсиса не будет? Мечты Украины об F-16 разбились о крах контранступления
В США признали провал контрнаступления Украины и больше не хотят давать деньги, при этом Вашингтон увязал поставки Киеву истребителей с обучением пилотов, которое вроде бы есть, но его нет.
Западные СМИ завершают рабочую неделю новыми публикациями о провале контрнаступления Украины и туманных перспективах получения Киевом истребителей F-16.
The Washington Post пишет о недовольстве сенаторов многомиллиардными вложениями в «сомнительные успехи» армии Зеленского, а Reuters устремляет в бесконечность сроки поставок ВСУ истребителей.
Тем временем в Москве складывают две этих истории в пазл, из которого следует, что F-16 весной Киеву уже не понадобятся, поскольку к тому времени о контрнаступлении Украины не будет и речи.
СКРОМНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ И ПИЛОТЫ ШРЕДИНГЕРА
Американская разведка скептически относится к перспективам контрнаступления Украины, отмечает The Washington Post. Издание ссылается на «засекреченный прогноз разведки», согласно которому Украина не дойдет до Мелитополя и не сможет разрушить Крымский мост. На этом фоне сенаторы все громче критикуют новые финансовые вложения в ВСУ.
«Некоторые республиканцы теперь возражают против просьбы президента Байдена о выделении более 20 миллиардов долларов на помощь Украине, учитывая скромные результаты контрнаступления», — отмечает издание.
Более того, член палаты представителей американского конгресса Эндрю Харрис в пятницу прямым текстом констатировал крах украинского контрнаступления.
Публикация The Washington Post продолжила целую серию подобных заметок, появившихся в западных СМИ на этой неделе. В частности, Forbes отмечал 16 августа, что Киев бросил на фронт последнее крупное подразделение из резерва ВСУ, потеря которого чревата ответным наступлением России.
Тем временем Reuters пишет в пятницу, что США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов, но только после обучения украинских пилотов.
По данным некого американского чиновника, госсекретарь США Энтони Блинкен уведомил коллег из Дании и Нидерландов, что соответствующий запрос одобрен.
«Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как в отношении передачи Украине истребителей F-16, так и в отношении обучения украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16»,— говорится в письме Блинкена.
При этом в США до сих пор не могут конкретизировать ни сроки поставок самолетов, ни сроки обучения пилотов, которое, скорее всего, еще даже не началось и все больше становится похоже на парадокс Шредингера, кот которого одновременно и жив, и мертв.
АПОКАЛИПСИС И ГОРЯЩИЕ «ЛЕОПАРДЫ»
Президент России Владимир Путин говорил в середине июня, что в случае поставок Украине F-16, они будут гореть также хорошо, как западные танки.
«И вчера было то же самое. И вчера были "Леопарды". Они горят. Так же будут гореть и F-16», — отмечал Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
При этом он предупреждал, что в случае базирования этих истребителей за пределами Украины, Россия будет вынуждена задуматься, «как и где их поражать»
Со своей стороны, секретарь Совбеза Дмитрий Медведев в свойственном ему стиле обещал, что от поставок Украине истребителей F-16 «напрямую зависит вероятность ядерного апокалипсиса».
Правда, судя по всему, до апокалиптического сценария дело не дойдет, поскольку по весне Украине будет уже не до F-16.
«Широко анонсированное Украиной контрнаступление длится уже второй месяц и результаты мы видим, оно фактически провалилось. Истребители F-16 – это очень сложная техника, которой нужно уметь управлять. Это минимум полгода обучения, потом нужно готовить аэродромную сеть и сами аэродромы с инженерно-техническим составом. Но, думаю, что до Нового года это контрнаступление окончательно выдохнется. Если даже Америка или кто-то из европейских государств пообещает эти истребители, пока обучатся, пока подготовят, это будет не раньше Нового года, а, может быть, ближе к следующей весне. А к тому времени они могут уже быть бесполезны», - объяснял НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.
По его словам, «в одночасье» F-16 над полем боя не появятся, потому что «таких чудес не бывает».
Со своей стороны, пресс-секретарь ВВС Украины Юрий Игнат признал накануне, что никаких F-16 Киев в 2023 году не получит.
«Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 на протяжении осени и этой зимой», - сказал Игнат
При этом издание Politico указывало в начале августа на проблемы украинских летчиков с английским языком.
По его данным, к обучению в теории готовы 32 летчика, с помощью которых можно будет создать две эскадрильи F-16 (по 12-16 самолетов). При этом только восемь из них знают английский язык, а 20 «немного говорят по-английски».
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