WP: В конгрессе США выступили против помощи Киеву из-за прогноза разведки
Часть конгрессменов США выступает против нового пакета помощи Украине из-за негативного прогноза американской разведки о контрнаступлении Киева. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, некоторые республиканцы возражают против просьбы президента США Джо Байдена о выделении украинской стороне около $24 млрд, «учитывая скромные результаты контрнаступления». В то же время разведка США представила свою засекреченную оценку о действиях ВСУ, в которой прогнозируется, что украинские военные не смогут дойти до «ключевого» населенного пункта, города Мелитополя, отмечает «Свободная пресса».
Заключение агентов Соединенных Штатов привело к скандалам в конгрессе. Так, ряд республиканцев и демократов упрекают Белый дом в том, что он не направил Киеву более мощное вооружение, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru