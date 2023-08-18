WP: В конгрессе США выступили против помощи Киеву из-за прогноза разведки

По данным издания, некоторые республиканцы возражают против просьбы президента США Джо Байдена о выделении украинской стороне около $24 млрд, «учитывая скромные результаты контрнаступления». В то же время разведка США представила свою засекреченную оценку о действиях ВСУ, в которой прогнозируется, что украинские военные не смогут дойти до «ключевого» населенного пункта, города Мелитополя, отмечает «Свободная пресса».

Заключение агентов Соединенных Штатов привело к скандалам в конгрессе. Так, ряд республиканцев и демократов упрекают Белый дом в том, что он не направил Киеву более мощное вооружение, пишет Ura.ru.

