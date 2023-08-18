В Конгрессе США заявили, что контрнаступление ВСУ провалилось

По его словам, в настоящее время необходимо убедить власти бывшей советской республики начать мирные переговоры. Как отметил конгрессмен, повлиять на исход украинского наступления вряд ли удастся. Он призвал реалистично относиться к сложившейся ситуации.

Харрис указал, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится к мирным переговорам. Он также выступил против выделения Вашингтоном нового финансирования Киеву.

Ранее Вашингтон одобрил передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

