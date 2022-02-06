Великий Большунов! В России оценили победу лыжника на Олимпиаде в Пекине
Российские журналисты, спортсмены и близкие восхитились победой лыжника Александра Большунова на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Президент России Владимир Путин направил поздравление лыжнику Александру Большунову с первой золотой медалью российской сборной. Награду россиянин завоевал в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.
«Вы блистательно открыли «золотой» счёт нашей команды. Убеждён, ваше выступление станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев. Молодец», — цитирует президента сайт Кремля.
Отец лыжника Александра Большунова, которому спортсмен посвятил олимпийское «золото», заявил, что сын добился той ступени, к которой шел всю свою жизнь.
«Очень рад за него! Это очень здорово! Он моя гордость. Саша посвятил мне победу? Зачем мне посвящать? Пусть лучше посвящает все победы себе. Это его труд, здоровье. Самое главное, что это его победа! Все должно быть его. Я всегда живу сам. Научил его действовать по факту: что сегодня принесет день, гонка, то и будет. А скакать не надо. Русский медведь Большунов? Почему бы и нет? Защищает честь страны. Это с ним и ассоциируется. Хорошее прозвище! Есть лосенок, есть медведь, это нормально», — сказал он сайту «Спорт-Экспресс».
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал космически высокую оценку победе Александра Большунова и второму результату россиянина Дениса Спицова в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Была программа — «Человек, Земля вселенная». На этой лыжной земле Большунов раздвинул границы вселенной! Просто улетел в космос! Феноменальная победа! Спицов тоже красавец! Саша Большунов себя сегодня обессмертил. Феноменальная победа гения тренера Бородавко. Будем слушать Чайковского в честь наших парней», — приводит слова комментатора «Чемпионат.com».
Бронзовый призер Олимпиады-2010, чемпион мира 2013 года Алексей Петухов также восхитился результатами выступления отечественных лыжников на Олимпийских играх в Пекине.
«Великолепная гонка, не припомню, чтобы на Олимпийских играх создавались такие отрывы, - говорит Алексей Петухов. – Саша проявил себя, как настоящий боец, с самого начала дистанции был взят очень сильный темп. Ийво Нисканен думал, что на классической части создаст задел, этого не произошло. Саша отсиделся на первом этапе за ним, и они оторвались от группы. Видно было, что Саша спокойно держит темп Нисканена, а тот уже «наелся», и Саша спокойно в коньковой части гонки ушел от финна. А Нисканен не только физически «наелся», но и психологически сдал. Денис Спецов этим воспользовался, его нагнал, а потом и обошел», - сказал Петухов «Советскому спорту».
Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и журналист RT Елена Вайцеховская объяснила значение победы российского лыжника Александра Большунова в олимпийском скиатлоне в Пекине для лыжного спорта.
«Величие сегодняшней победы Большунова не в том, что это самое первое российское золото в Пекине, и не в колоссальном отрыве, который Саша обеспечил себе на финише, получив не слишком частую на ОИ, но очень красивую возможность финишировать с флагом. Важнее другое: выиграв первый старт именно таким, совершенно убийственным для соперников образом, Большунов показал, кто в лыжном доме хозяин. Засадил кулаком по столу что есть силы — и все, условно говоря, прижали уши», — написала журналист в своём Telegram-канале.
По ее мнению, этот, с точки зрения соперников «проклятый русский» в спорте способен на все!
Большунов победил в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в китайском Пекине, преодолев дистанцию 30 км за 1 час 16 минут 09,8 секунды.
На втором месте - соотечественник Денис Спицов с отставанием на 1 минуту 11 секунд.
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