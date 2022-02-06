Великий Большунов! В России оценили победу лыжника на Олимпиаде в Пекине

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и журналист RT Елена Вайцеховская объяснила значение победы российского лыжника Александра Большунова в олимпийском скиатлоне в Пекине для лыжного спорта.

«Величие сегодняшней победы Большунова не в том, что это самое первое российское золото в Пекине, и не в колоссальном отрыве, который Саша обеспечил себе на финише, получив не слишком частую на ОИ, но очень красивую возможность финишировать с флагом. Важнее другое: выиграв первый старт именно таким, совершенно убийственным для соперников образом, Большунов показал, кто в лыжном доме хозяин. Засадил кулаком по столу что есть силы — и все, условно говоря, прижали уши», — написала журналист в своём Telegram-канале.

По ее мнению, этот, с точки зрения соперников «проклятый русский» в спорте способен на все!

Большунов победил в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в китайском Пекине, преодолев дистанцию 30 км за 1 час 16 минут 09,8 секунды.

На втором месте - соотечественник Денис Спицов с отставанием на 1 минуту 11 секунд.



