СМИ: Лыжник из Норвегии обвинил Большунова в запугивании соперников
Норвежский лыжник Эмиль Иверсен заявил, что считает незаслуженной дисквалификацию Йоханнеса Клебо, сообщает издание Dagbladet.
Комментируя итоги марафона, который прошёл 7 марта и стал последней гонкой в программе чемпионата мира в Оберстдорфе, Иверсен отметил, что на трассе Клебо всегда ведёт себя дружелюбно, тогда как россиянин Александр Большунов пугает соперников и нарушает правила.
Российский лыжник, который на финише сломал лыжную палку, в итоге пропустил норвежцев вперёд и финишировал третьим. Однако Клебо после гонки дисквалифицировали и золото досталось Иверсену.
Большунов, который в итоге получил серебряную медаль, назвал дисквалификацию Клебо бессмысленной, сообщает телеканал «360».
Всего на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе российсие спортсмены завоевали пять медалей: одну золотую, три серебряные и одну бронзовую.
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