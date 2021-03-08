СМИ: Лыжник из Норвегии обвинил Большунова в запугивании соперников

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен заявил, что считает незаслуженной дисквалификацию Йоханнеса Клебо, сообщает издание Dagbladet.

Комментируя итоги марафона, который прошёл 7 марта и стал последней гонкой в программе чемпионата мира в Оберстдорфе, Иверсен отметил, что на трассе Клебо всегда ведёт себя дружелюбно, тогда как россиянин Александр Большунов пугает соперников и нарушает правила.

Российский лыжник, который на финише сломал лыжную палку, в итоге пропустил норвежцев вперёд и финишировал третьим. Однако Клебо после гонки дисквалифицировали и золото досталось Иверсену.

Большунов, который в итоге получил серебряную медаль, назвал дисквалификацию Клебо бессмысленной, сообщает телеканал «360».

Всего на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе российсие спортсмены завоевали пять медалей: одну золотую, три серебряные и одну бронзовую.