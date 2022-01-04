Российский лыжник Большунов занял второе место по итогам многодневки «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете лыжной многодневки «Тур де Ски».
Победителем многодневки стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо.
Первым в заключительной гонке в Валь-ди-Фьемме в Италии пришел норвежец Шур Рете. Он преодолел дистанцию в 10 км за 31 минуту и 42,1 секунду. Второе место по итогам гонки занял россиянин Денис Спицов. Его временной разрыв с победителем составил 2,4 секунды. Большунов пришел седьмым.
По итогам общего зачета Йоханнес Клебо победил с результатом два часа, 24 минуты и 56 секунд. До первого места Большунову не хватило двух минут и 3,2 секунд.
Ранее российский лыжник Алексей Червоткин финишировал третьим в масс-старте на дистанции 15 км классическим стилем на «Тур де Ски».
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