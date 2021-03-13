Большунов завоевал победу в масс-старте Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в масс-старте на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

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Отечественный лыжник завершил гонку за 34 минуты и 7,1 секунды. Серебро и бронза досталисьь соперникам из Норвегии: Йоханнесу Клебо (+18,4 секунды) и Полу Голберг (+18,9), сообщает «КоммерсантЪ».

Напомним, в финале марафона, который прошёл 7 марта, Большунов, в борьбе с Клебо, сломал палку и из-за финишировал только третьим. После гонки российская команда подала протест и Клебо дисквалифицировали. Таким образом золото в марафоне досталось норвежцу Эмилю Иверсену, серебро — Большунову, а бронза - ещё одному норвежцу, Симену Хегстаду Крюгеру.

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ФОТО: www.instagram.com/san_sanych_bolshunov
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