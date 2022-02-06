Лыжник Большунов завоевал первое «золото» для России в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне. В результате в копилке сборной России появилась первая золотая медаль Олимпиады в Пекине.

Марк Кондратюк завоевал «серебро» на командном турнире Олимпиады в Пекине

На втором месте – еще один российский спортсмен. «Серебро» - у Дениса Спицова.

Бронзовую медаль заработал финн Йиво Нисканен, сообщает «Чемпионат».

Всего в гонке участвовали четыре российских лыжника: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Артём Мальцев и Денис Спицов.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева стала лучшей в короткой программе в женском одиночном катании в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, сообщает «Интерфакс».

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ФОТО: www.instagram.com/san_sanych_bolshunov
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