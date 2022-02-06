Лыжник Большунов завоевал первое «золото» для России в Пекине
Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне. В результате в копилке сборной России появилась первая золотая медаль Олимпиады в Пекине.
На втором месте – еще один российский спортсмен. «Серебро» - у Дениса Спицова.
Бронзовую медаль заработал финн Йиво Нисканен, сообщает «Чемпионат».
Всего в гонке участвовали четыре российских лыжника: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Артём Мальцев и Денис Спицов.
Ранее российская фигуристка Камила Валиева стала лучшей в короткой программе в женском одиночном катании в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, сообщает «Интерфакс».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,8 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
335 тыс.+661 / сут.
Выздоровели
10,6 млн+59 583 / сут.
- В России госпитализировали 12 749 человек с коронавирусом за сутки
- Лыжник Большунов завоевал первое «золото» для России в Пекине
- СМИ: Россия решительно ответит в случае нападения Украины
- Квадроцикл исчезнувшего экс-замминистра юстиции Ялунина найден в реке
- Марк Кондратюк завоевал «серебро» на командном турнире Олимпиады в Пекине
- В США назвали число жертв при «вторжении» России на Украину
- Валиева вывела РФ на первое место командного турнира фигуристов
- «Россия» прекратит использовать двухэтажные Boeing 747 до конца 2024 года
- Эксперт: большинство детей не имеют постковидного синдрома после «омикрона»
- Захарова: Журналисты DW смогут сопроводить канцлера Германии в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru