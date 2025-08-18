Трамп назвал сегодняшний день решающим для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно сегодня определится будущее американской поддержки Киева. По его словам, либо переговоры завершатся достижением сделки, либо помощь Украине со стороны Вашингтона будет прекращена.

Глава Белого дома подчеркнул, что рассчитывает на успешный исход переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.