Трамп назвал сегодняшний день решающим для Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что именно сегодня определится будущее американской поддержки Киева. По его словам, либо переговоры завершатся достижением сделки, либо помощь Украине со стороны Вашингтона будет прекращена.
Глава Белого дома подчеркнул, что рассчитывает на успешный исход переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
Переговоры проходят в Белом доме в понедельник. Помимо встречи Трампа и Зеленского, в американской столице запланированы консультации с лидерами стран ЕС.
Американский президент ранее допустил возможность трехсторонних переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, если нынешние дискуссии будут успешными, передает «Радиоточка НСН».
