«Левада-центр»: Россияне считают спорт войной и допускают допинг

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сравнил угрозу санкций со стороны WADA с падением в пропасть. В интервью «Известиям» он заявил, что ситуация с обвинением WADA в подделке данных базы Московской лаборатории критическая и если снова будут объявлены санкции, то российскому спорту придется себя вытаскивать «уже даже не из ямы, а из пропасти».

Глава «Левада-центра» Лев Гудков в эфире НСН рассказал, что часть россиян воспримут санкции как «очередной русофобский шаг», другие не будут осуждать использование допинга для достижения результатов в спорте (слушайте аудио).

«Судя по старым данным, это будет восприниматься как скоординированная русофобия. Это с одной стороны. С другой стороны, в массовом сознании уже независимо от пропаганды и официальных средств, все равно сохраняется понимание, что российский спорткомитет, конечно, производил всякого рода махинации с допинговыми пробами. Люди понимают это, но не осуждают, считая, что спорт – это область международного престижа и там, как на войне, позволены любые средства», – рассказал Гудков.

В случае, если подозрения WADA подтвердятся, России грозит отстранение от двух ближайших Олимпиад — летней-2020 в Токио и зимней-2022 в Пекине.





