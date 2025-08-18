Трамп: За американское оружие для Украины платит НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что вооружение, которое поставляется Украине, оплачивается НАТО. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

По словам Трампа, Вашингтон предоставляет Киеву «лучшее оборудование в мире», а альянс в свою очередь берет на себя необходимые для этого расходы.