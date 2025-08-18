Трамп: За американское оружие для Украины платит НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что вооружение, которое поставляется Украине, оплачивается НАТО. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.
По словам Трампа, Вашингтон предоставляет Киеву «лучшее оборудование в мире», а альянс в свою очередь берет на себя необходимые для этого расходы.
Зеленский поблагодарил европейских партнеров за возможность приобретать американское оружие через механизмы НАТО и отметил, что Киев также использует другие программы для усиления армии. Украинский президент назвал это частью гарантий безопасности.
Трамп подчеркнул, что на переговорах намерен обсудить с Киевом и европейскими лидерами систему гарантий безопасности. Он заверил, что США готовы обеспечить Украине «очень хорошую защиту» и рассчитывают на поддержку союзников, передает «Радиоточка НСН».
