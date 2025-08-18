Театральный критик рассказала, чем американские мюзиклы удивят россиян
Российские театралы могли бы поучится у американских специалистов работе над музыкальными постановками, рассказала НСН Ольга Галахова.
Американский театр никогда не отличался сильной режиссурой, зато в США блестяще умеют создавать талантливые мюзиклы, заявила в разговоре с НСН театральный критик Ольга Галахова.
Россия и США могли бы обмениваться театральными постановками по аналогии с фильмами, сообщил ТАСС народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили возможность обмена фильмами, продвигающими традиционные ценности. Галахова отметила, что США больше славятся своим кинематографом.
«Мне кажется, США в большей мере страна кинематографа, чем театра. Мы можем без устали называть великих кинорежиссеров, список театральных будет сильно меньше. Лично я не помню гастролей, которые бы произвели на меня такое сильное впечатление как приезд Канадца Лепажа, немецких режиссеров Питера Штайна, Остермайера, Франка Кастрофа. Возможно, это мой пробел. Культурный обмен - это ведь не туризм», - сказала она.
По мнению собеседницы НСН, было бы любопытно изучить феномен американского музыкального театра.
«Есть жанры, в которых американцы - лидеры, например, мюзикл. Мы можем поучиться у американцев мюзиклу. Но, как пошутила одна моя коллега, которая занимается музыкальным театром, у нас, за что бы не брались, все равно получается музыкальная комедия или оперетта. Мы у американцев можем поучится не только техническим вещам, а самому феномену мюзиклов. Они делают это с большим мастерством, даже музыкальные комедии 50-х годов. Нужно изучать этот феномен. Однако гастрольная политика должна исходить из качества спектаклей, и не от изменений государственных отношений», - отметила Галахова.
Ранее киноактриса, депутат Госдумы Елена Драпеко в разговоре с «Радиоточкой НСН», что в качестве обмена кинолентами Россия могла бы показать в США фильмы про спорт. К примеру, американцев могут заинтересовать картины «Движение вверх» и «Легенда №17», а также российские проекты, которые были представлены на международных фестивалях
