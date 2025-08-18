Россия и США могли бы обмениваться театральными постановками по аналогии с фильмами, сообщил ТАСС народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили возможность обмена фильмами, продвигающими традиционные ценности. Галахова отметила, что США больше славятся своим кинематографом.

«Мне кажется, США в большей мере страна кинематографа, чем театра. Мы можем без устали называть великих кинорежиссеров, список театральных будет сильно меньше. Лично я не помню гастролей, которые бы произвели на меня такое сильное впечатление как приезд Канадца Лепажа, немецких режиссеров Питера Штайна, Остермайера, Франка Кастрофа. Возможно, это мой пробел. Культурный обмен - это ведь не туризм», - сказала она.