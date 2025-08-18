СМИ: Европа не понимает, какие гарантии безопасности США готовы дать Украине

Европейские лидеры до сих пор не получили ясности относительно обещаний Вашингтона по поводу гарантий безопасности Киеву. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.

В понедельник в Белом доме проходит встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС. Американский президент ранее допускал возможность последующих трехсторонних переговоров с Владимиром Путиным и Зеленским, если нынешние консультации окажутся успешными.