СМИ: Европа не понимает, какие гарантии безопасности США готовы дать Украине
Европейские лидеры до сих пор не получили ясности относительно обещаний Вашингтона по поводу гарантий безопасности Киеву. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.
В понедельник в Белом доме проходит встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС. Американский президент ранее допускал возможность последующих трехсторонних переговоров с Владимиром Путиным и Зеленским, если нынешние консультации окажутся успешными.
По данным WP, европейские участники намерены уточнить, что именно имел в виду Трамп, говоря о расширении гарантий безопасности для Украины. После телефонных контактов с американским лидером конкретные детали так и не были озвучены.
Ранее Wall Street Journal сообщала, что Трамп заявлял европейцам о готовности США предоставить Киеву определенные гарантии. При этом посол США при НАТО Мэттью Уитакер пояснил, что речь не идет о размещении американских военных на украинской территории, передает «Радиоточка НСН».
