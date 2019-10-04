РУСАДА: Россия может оказаться в изоляции на десятилетие
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) до 9 октября ждет объяснений от спортивных властей России по поводу новых обвинений в адрес московской антидопинговой лаборатории. Ее снова обвинили в махинациях с анализами.
Как сообщает сайт KP.Ru со ссылкой на гендиректора РУСАДА Юрия Гануса, российский спорт может быть изолирован от международных соревнований на десять лет.
В частности, под угрозой остается участие российских атлетов в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022
«Я могу сказать, что президент России не в курсе до конца этой ситуации, которая сейчас возникла», - заявил Ганус.
Отмечается, что ранее Ганус выступил с открытым письмом о судьбе российского спорта.
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