РУСАДА: Россия может оказаться в изоляции на десятилетие

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) до 9 октября ждет объяснений от спортивных властей России по поводу новых обвинений в адрес московской антидопинговой лаборатории. Ее снова обвинили в махинациях с анализами.

Как сообщает сайт KP.Ru со ссылкой на гендиректора РУСАДА Юрия Гануса, российский спорт может быть изолирован от международных соревнований на десять лет.

В частности, под угрозой остается участие российских атлетов в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022

«Я могу сказать, что президент России не в курсе до конца этой ситуации, которая сейчас возникла», - заявил Ганус.

Отмечается, что ранее Ганус выступил с открытым письмом о судьбе российского спорта.

