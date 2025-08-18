Трамп обратил внимание на одежду Зеленского при встрече в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время приветствия украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме похвалил его за выбор одежды.
На видеозаписи видно, как американский президент, пожимая руку гостю, показывает на его костюм.
Зеленский прибыл на переговоры в черном пиджаке и черной рубашке. По данным Axios, украинский лидер выбрал тот же наряд, в котором он появлялся на июньском саммите НАТО в Нидерландах.
Один из советников Трампа сообщил порталу, что в Белом доме не рассчитывали увидеть Зеленского в классическом деловом костюме, добавив, что такой выбор одежды «стал бы хорошим сигналом мира», «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп обратил внимание на одежду Зеленского при встрече в Белом доме
- Трамп исключил членство Украины в НАТО, но пообещал гарантии безопасности
- Трамп назвал сегодняшний день решающим для Украины
- Трамп и Зеленский начали переговоры в Белом доме
- СМИ: Европа не понимает, какие гарантии безопасности США готовы дать Украине
- Автомобилисты возмутились стоимостью «блатных» номеров в России
- СМИ раскрыли состав украинской делегации на встрече Зеленского и Трампа
- В отрасли озвучили главную проблему для онлайн-кинотеатров за рубежом
- СМИ: Украина готова признать фактический контроль России над новыми регионами
- СМИ: Белый дом попросил Зеленского надеть костюм на встречу с Трампом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru