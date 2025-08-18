Трамп обратил внимание на одежду Зеленского при встрече в Белом доме

Президент США Дональд Трамп во время приветствия украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме похвалил его за выбор одежды.

На видеозаписи видно, как американский президент, пожимая руку гостю, показывает на его костюм.

Трамп и Зеленский начали переговоры в Белом доме

Зеленский прибыл на переговоры в черном пиджаке и черной рубашке. По данным Axios, украинский лидер выбрал тот же наряд, в котором он появлялся на июньском саммите НАТО в Нидерландах.

Один из советников Трампа сообщил порталу, что в Белом доме не рассчитывали увидеть Зеленского в классическом деловом костюме, добавив, что такой выбор одежды «стал бы хорошим сигналом мира», «Радиоточка НСН».

