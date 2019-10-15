«Не надо бежать впереди WADA». Чепиков о признании главой РУСАДА подмены допинг-проб
Биатлонист и депутат ГД призвал дождаться ответа Международного антидопингового агентства, прежде чем делать выводы о судьбе российской сборной на ОИ-2020.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус признал, что в данные Московской антидопинговой лаборатории были внесены изменения перед отправкой экспертам Международного антидопингового агентства (WADA). Он заявил об этом на конференции в Колорадо.
По его словам, это было сделано, чтобы защитить репутацию известных российских спортсменов, ныне работающих в органах власти или являющихся высокопоставленными чиновниками. Речь идёт о тысячах изменений в данных допинг-проб атлетов из России, подчеркнул Ганус.
Дождаться решения WADA призвал в эфире НСН двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, член Правления Союза биатлонистов России и ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков.
«Моих-то проб там нет уже… Я думаю, что нужно дождаться ответа WADA. Российская сторона предоставила объяснения по поводу тех вопросов, которые была нам заданы от WADA. Мы сейчас ждём ответного решения. Если были манипуляции, конечно же, [его слова] повлияют. Если будет доказательная база, объяснения, что манипуляций не было, не должно повлиять [на ситуацию и участие России в ОИ-2020]. Я думаю, что не нужно бежать впереди WADA. Всё зависит от тех разъяснений, по пунктам, которые были переданы от российской стороны. Если WADA их принимает, это один вариант, если нет — будут некоторые осложнения», — заявил Чепиков.
Напомним, передача базы данных московской лаборатории было главным аргументом в решении WADA о восстановлении прав РУСАДА в конце 2018 года. В течение двух предстоящих недель WADA должно решить, стоит ли применять к России более серьёзные санкции, чем ныне действующие. Подробнее о перспективах участия российских атлетов в летних Олимпийских играх в Токио, читайте в материале НСН.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Киев обещает выполнить Минские соглашения после роспуска ЛНР и ДНР
- Путин преподнёс принцу Абу-Даби белого кречета
- Грызлов предупредил о возможно обострении в Донбассе из-за националистов
- Актриса Бочкарева игнорирует суд по делу о задержании с кокаином
- СК подтвердил задержание возможных убийц женщины при продаже авто на Урале