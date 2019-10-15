«Не надо бежать впереди WADA». Чепиков о признании главой РУСАДА подмены допинг-проб

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус признал, что в данные Московской антидопинговой лаборатории были внесены изменения перед отправкой экспертам Международного антидопингового агентства (WADA). Он заявил об этом на конференции в Колорадо.

По его словам, это было сделано, чтобы защитить репутацию известных российских спортсменов, ныне работающих в органах власти или являющихся высокопоставленными чиновниками. Речь идёт о тысячах изменений в данных допинг-проб атлетов из России, подчеркнул Ганус.

Дождаться решения WADA призвал в эфире НСН двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, член Правления Союза биатлонистов России и ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков.