Трамп и Зеленский завершили переговоры в Белом доме

В Вашингтоне закончилась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Переговоры прошли в формате тет-а-тет.

Следующим этапом станут расширенные консультации, к которым присоединятся европейские лидеры. В США прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте.

По данным американской администрации, ключевой темой переговоров станет формирование единой позиции по прекращению конфликта на Украине. Обсуждения будут строиться на итогах саммита Трампа и Владимира Путина, прошедшего 15 августа на Аляске.

Ранее во время выступления перед встречей Трамп заявил, что Зеленский может немедленно остановить конфликт, если Киев откажется от претензий на Крым, передает «Радиоточка НСН».

