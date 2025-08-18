Трамп и Зеленский завершили переговоры в Белом доме

По данным американской администрации, ключевой темой переговоров станет формирование единой позиции по прекращению конфликта на Украине. Обсуждения будут строиться на итогах саммита Трампа и Владимира Путина, прошедшего 15 августа на Аляске.

Ранее во время выступления перед встречей Трамп заявил, что Зеленский может немедленно остановить конфликт, если Киев откажется от претензий на Крым, передает «Радиоточка НСН».

