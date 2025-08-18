СМИ: Трамп и Зеленский проводят закрытые переговоры в Белом доме

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме продолжается за закрытыми дверями, хотя американская администрация официально об этом не объявляла.

Ранее Трамп принял в Вашингтоне украинского лидера и глав стран ЕС. Публичная часть переговоров в узком составе длилась около 25 минут, после чего, как уточняет УНИАН, стороны перешли к закрытой беседе. В Белом доме факт продолжения переговоров в закрытом формате не комментировали.

Трамп обратил внимание на одежду Зеленского при встрече в Белом доме

Трамп подчеркивал, что на переговорах намерен обсудить с Киевом и европейскими лидерами систему гарантий безопасности.

Он заверил, что США готовы обеспечить Украине «очень хорошую защиту» и рассчитывают на поддержку союзников, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Alex Brandon / AP
