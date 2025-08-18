СМИ: Трамп и Зеленский проводят закрытые переговоры в Белом доме
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме продолжается за закрытыми дверями, хотя американская администрация официально об этом не объявляла.
Ранее Трамп принял в Вашингтоне украинского лидера и глав стран ЕС. Публичная часть переговоров в узком составе длилась около 25 минут, после чего, как уточняет УНИАН, стороны перешли к закрытой беседе. В Белом доме факт продолжения переговоров в закрытом формате не комментировали.
Трамп подчеркивал, что на переговорах намерен обсудить с Киевом и европейскими лидерами систему гарантий безопасности.
Он заверил, что США готовы обеспечить Украине «очень хорошую защиту» и рассчитывают на поддержку союзников, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили предоставлять молодым отцам дополнительные отпуска
- Театральный критик рассказала, чем американские мюзиклы удивят россиян
- Трамп и Зеленский завершили переговоры в Белом доме
- СМИ: Трамп и Зеленский проводят закрытые переговоры в Белом доме
- Трамп: За американское оружие для Украины платит НАТО
- Трамп обратил внимание на одежду Зеленского при встрече в Белом доме
- Трамп исключил членство Украины в НАТО, но пообещал гарантии безопасности
- Трамп назвал сегодняшний день решающим для Украины
- Трамп и Зеленский начали переговоры в Белом доме
- СМИ: Европа не понимает, какие гарантии безопасности США готовы дать Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru