Вместо сокращения рабочих дней для молодых отцов им следует предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск после родов жены. Об этом НСН заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Молодым отцам предложили сократить рабочий день. Инициатива уже поступила в Минтруд от вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Он предлагает, чтобы мужчины с детьми до трех лет могли работать не более шести часов по четвергам, так как этот день считается наименее загруженным в пятидневке. Бессараб внесла иное предложение.