В Госдуме предложили предоставлять молодым отцам дополнительные отпуска
Дополнительные отпуска для отцов после родов жены очень важны, ведь они помогают наладить контакт между отцом и ребенком на самом раннем этапе, сказала НСН Светлана Бессараб.
Вместо сокращения рабочих дней для молодых отцов им следует предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск после родов жены. Об этом НСН заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Молодым отцам предложили сократить рабочий день. Инициатива уже поступила в Минтруд от вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Он предлагает, чтобы мужчины с детьми до трех лет могли работать не более шести часов по четвергам, так как этот день считается наименее загруженным в пятидневке. Бессараб внесла иное предложение.
«Прозвучало очень достойное предложение на эту же тему от смешанной группы депутатов, представляющих почти все фракции: молодым отцам предложили дополнительный оплачиваемый отпуск после родов жены. В отдельных европейских странах это уже введено, также в большинстве стран Европы предлагаются стимулирующие выплаты. В Португалии даже штрафуют, если отец отказался от положенного отпуска. Конечно, это очень важно — формируется взаимодействие между отцом и ребенком на самом раннем этапе. Поэтому лучше такая инициатива, чем игра с сокращенными днями, которая, думаю, не найдет поддержки», — сказала Бессараб.
Ранее психолог Роза Гнедовская заявила, что одна из самых распространенных причин разводов – отдаление супругов друг от друга после рождения первого ребенка, а также смена ролей в семье. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
