Трамп исключил членство Украины в НАТО, но пообещал гарантии безопасности

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО ранее не обсуждался и подобные заявления были ошибочными.

По его словам, тема может быть поднята на переговорах, однако Вашингтон готов предоставить Киеву «очень хорошие гарантии безопасности», чего, по его словам, ждут многие.

Трамп назвал сегодняшний день решающим для Украины

Ранее CNN со ссылкой на европейского чиновника сообщал, что Трамп обсуждал с лидерами ЕС возможность предоставления Украине гарантий безопасности при поддержке Европы и США, но вне рамок НАТО.

По данным AFP, аналогичная идея затрагивалась и в переговорах с президентом России Владимиром Путиным: речь шла о создании механизма безопасности, схожего с гарантиями альянса, но без формального членства Украины, передает «Радиоточка НСН».

