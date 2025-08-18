Трамп исключил членство Украины в НАТО, но пообещал гарантии безопасности

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО ранее не обсуждался и подобные заявления были ошибочными.

По его словам, тема может быть поднята на переговорах, однако Вашингтон готов предоставить Киеву «очень хорошие гарантии безопасности», чего, по его словам, ждут многие.