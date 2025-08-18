Трамп и Зеленский начали переговоры в Белом доме

В Вашингтоне стартовала встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Это их первый контакт после саммита России и Америки на Аляске 15 августа, а также первая встреча в Белом доме после перепалки в Овальном кабинете в феврале.

Как отмечало издание Roll Call, лидеры планировали провести беседу тет-а-тет, после чего к ним присоединятся руководители стран Европы.

СМИ: Белый дом попросил Зеленского надеть костюм на встречу с Трампом

В переговорах примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава британского правительства Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте.

По словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, ключевой темой дискуссии станет вопрос возможного обмена территориями в рамках урегулирования конфликта на Украине. Он выразил надежду, что стороны смогут достичь сделки в ближайшее время, передает «Радиоточка НСН».

