Третий раз на те же грабли. Россию снова лишат гордости на Играх-2020
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. НСН собрала мнение экспертов по этому вопросу. Вывод - неутешительный.
Российских атлетов, выступающих на крупных международных соревнованиях, могут лишить на ближайшие 4 года права носить форму с символикой страны, слушать гимн при награждении. Но прежде всего, спортсменам придется доказать свою непричастность допинговым манипуляциям. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях. Специальное заседание исполкома состоится 9 декабря в Париже.
Подозрения в отношении россиян основаны на данных из старой базы московской антидопинговой лаборатории. При этом в WADA не уверены в стопроцентной подлинности этой базы. Об этом лично сообщил директора Российского антидопингового агентства Юрий Ганус. Он признал, что в данные были внесены изменения перед отправкой экспертам WADA. И это происходило в тот момент, когда опечатанная база находилась у Следственного комитета России.
Однако позже слова Гануса опроверг российский министр спорта Павел Колобков. Мол, никаких изменений в базе данных не было, и подчеркнул, что спортсмены, уличенные в применении допинга, должны быть наказаны.
Первый тревожный сигнал о возможном отстранении сборной России от участия в Играх-2020 прозвучал в августе, когда Международная федерация тяжёлой атлетики на своём официальном сайте опубликовала информацию об отстранении пятерых российских спортсменов.
«Не иначе как дежавю», - признался в беседе с НСН доктор медицинских наук, профессор, бывший руководитель антидопинговой службы ОКР Николай Дурманов.
«Есть ощущение, что это вторая или третья серия допингового скандала 4-летней давности. Мы вроде как решили, что все закончилось. Наше антидопинговое агентство получило лицензию, допинговые лаборатории заработали… Но, видимо, не всех это устраивает, Скорее всего, такие массовые или полумассовые изъятия наших спортсменов будут продолжаться вплоть до Олимпиады, а может быть, и после нее. Но как много раз уже отмечалось, что это не в спорте дело, а в политике, и в информационной войне», - отметил Дурманов.
Первый раз в этом веке Россия пропустила летнюю Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро. Тогда из Международной ассоциации легкоатлетических федераций по обвинению в систематических нарушениях антидопинговых правил была исключена Всероссийская федерация легкой атлетики.
В прошлом году на зимних Играх в корейском Пхенчхане россиянам пришлось выступать под нейтральным флагом и только тем, кто получил допуск от Международного олимпийского комитета. Позже глава МОК Томас Бах сообщил, что в Токио сборная России сможет выступать с национальными флагом и гимном.
Теперь МОК заявил, что вновь внимательно следит за развитием событий. А новый глава WADA Витольд Банька, который приступит к исполнению обязанностей с 1 декабря, обещал внимательно во всем разобраться и наказать виновных, оправдать – невиноватых. Интересно, у поляка Баньки смогут ли быть русские не виноватыми?
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