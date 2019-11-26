Третий раз на те же грабли. Россию снова лишат гордости на Играх-2020

Российских атлетов, выступающих на крупных международных соревнованиях, могут лишить на ближайшие 4 года права носить форму с символикой страны, слушать гимн при награждении. Но прежде всего, спортсменам придется доказать свою непричастность допинговым манипуляциям. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях. Специальное заседание исполкома состоится 9 декабря в Париже.

Подозрения в отношении россиян основаны на данных из старой базы московской антидопинговой лаборатории. При этом в WADA не уверены в стопроцентной подлинности этой базы. Об этом лично сообщил директора Российского антидопингового агентства Юрий Ганус. Он признал, что в данные были внесены изменения перед отправкой экспертам WADA. И это происходило в тот момент, когда опечатанная база находилась у Следственного комитета России.

Однако позже слова Гануса опроверг российский министр спорта Павел Колобков. Мол, никаких изменений в базе данных не было, и подчеркнул, что спортсмены, уличенные в применении допинга, должны быть наказаны.

Первый тревожный сигнал о возможном отстранении сборной России от участия в Играх-2020 прозвучал в августе, когда Международная федерация тяжёлой атлетики на своём официальном сайте опубликовала информацию об отстранении пятерых российских спортсменов.

«Не иначе как дежавю», - признался в беседе с НСН доктор медицинских наук, профессор, бывший руководитель антидопинговой службы ОКР Николай Дурманов.

«Есть ощущение, что это вторая или третья серия допингового скандала 4-летней давности. Мы вроде как решили, что все закончилось. Наше антидопинговое агентство получило лицензию, допинговые лаборатории заработали… Но, видимо, не всех это устраивает, Скорее всего, такие массовые или полумассовые изъятия наших спортсменов будут продолжаться вплоть до Олимпиады, а может быть, и после нее. Но как много раз уже отмечалось, что это не в спорте дело, а в политике, и в информационной войне», - отметил Дурманов.