В России резко вырос спрос на исправление кредитной истории
В 2026 году россияне подали почти 32 тыс. заявлений на исправление кредитной истории. Это на 59% больше, чем в 2025-м. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор по продукту БКИ «Скоринг Бюро» Александр Мельников.
По данным бюро, 40% обращений связаны с отражением банкротства и просрочек, 35% — с кредитами, оформление которых заявители оспаривают и ссылаются на мошенничество. Еще 25% — с массовым оспариванием записей через посредников. Чаще всего люди жалуются на записи от микрофинансовых фирм (45%), банков (35%) и коллекторов (20%).
Самая большая группа — банкротства и просрочки. Обычно долг уже закрыт или списан, но в отчете все еще висит. Мельников объяснил, что саму отметку о проблеме удалить нельзя, но статус кредита должен соответствовать действительности. Поэтому справку о закрытии кредита стоит забирать в день последнего платежа.
Похожая ситуация со сменой паспорта: если кредитор не передал новые данные, часть записей остается привязанной к старому документу.
Еще треть заявлений — займы, которые клиенты связывают с аферистами. Проверять историю стоит заранее, за один-два месяца до заявки на кредит, а при семейной ипотеке — обоим супругам.
Ранее писали, что ФССП получит расширенный доступ к кредитным историям должников.
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