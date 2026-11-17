По данным бюро, 40% обращений связаны с отражением банкротства и просрочек, 35% — с кредитами, оформление которых заявители оспаривают и ссылаются на мошенничество. Еще 25% — с массовым оспариванием записей через посредников. Чаще всего люди жалуются на записи от микрофинансовых фирм (45%), банков (35%) и коллекторов (20%).



Самая большая группа — банкротства и просрочки. Обычно долг уже закрыт или списан, но в отчете все еще висит. Мельников объяснил, что саму отметку о проблеме удалить нельзя, но статус кредита должен соответствовать действительности. Поэтому справку о закрытии кредита стоит забирать в день последнего платежа.



Похожая ситуация со сменой паспорта: если кредитор не передал новые данные, часть записей остается привязанной к старому документу.



Еще треть заявлений — займы, которые клиенты связывают с аферистами. Проверять историю стоит заранее, за один-два месяца до заявки на кредит, а при семейной ипотеке — обоим супругам.



Ранее писали, что ФССП получит расширенный доступ к кредитным историям должников.

