Захарова: Французскими военными на Украине займутся Минобороны РФ и Генштаб
МИД России не будет самостоятельно принимать меры в связи с сообщениями о присутствии французских военнослужащих на Украине. Этим займутся Министерство обороны и Генеральный штаб ВС РФ, заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова. Ее слова приводит пресс-служба министерства.
Она объяснила, что информация о присутствии контингента Пятой республики в зоне СВО не стала для Москвы неожиданностью. По ее словам, Москва неоднократно сообщала о западных специалистах, инструкторах и наемниках там, в том числе из Франции.
Представитель МИД напомнила и о сообщениях Службы внешней разведки России в октябре 2025-го о подобных планах Парижа. Еще Захарова указала на учения «Коалиция 2.0» в Польше. По ее оценке, они связаны с подготовкой к возможному развертыванию многонациональных сил на Украине.
Отдельно Захарова прокомментировала сведения о том, что парламент республики не уведомили об участии военнослужащих в зарубежной операции. Она заявила, что, если эта информация подтвердится, то она будет свидетельствовать о пренебрежении властей мнением граждан страны.
Отдельно представитель МИД РФ напомнила о позиции Владимира Путина, согласно которой иностранные войска на Украине в случае их размещения станут законной целью для российских военных.
Недавно кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон призвал исключить любые действия, которые могут привести к прямому вовлечению республики в боевые действия.
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