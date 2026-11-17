Она объяснила, что информация о присутствии контингента Пятой республики в зоне СВО не стала для Москвы неожиданностью. По ее словам, Москва неоднократно сообщала о западных специалистах, инструкторах и наемниках там, в том числе из Франции.



Представитель МИД напомнила и о сообщениях Службы внешней разведки России в октябре 2025-го о подобных планах Парижа. Еще Захарова указала на учения «Коалиция 2.0» в Польше. По ее оценке, они связаны с подготовкой к возможному развертыванию многонациональных сил на Украине.



Отдельно Захарова прокомментировала сведения о том, что парламент республики не уведомили об участии военнослужащих в зарубежной операции. Она заявила, что, если эта информация подтвердится, то она будет свидетельствовать о пренебрежении властей мнением граждан страны.



Отдельно представитель МИД РФ напомнила о позиции Владимира Путина, согласно которой иностранные войска на Украине в случае их размещения станут законной целью для российских военных.



Недавно кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон призвал исключить любые действия, которые могут привести к прямому вовлечению республики в боевые действия.

