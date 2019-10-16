Токио, прощай? Из-за подмены допинг-проб Россию могут лишить Олимпиады

Перед отправкой информации из Московской антидопинговой лаборатории экспертам Международного антидопингового агентства в базу данных были внесены тысячи изменений. Это заявление гендиректора Российского антидопингового агентства Юрия Гануса взорвало спортивный мир. На кону – участие российских спортсменов в Олимпиаде в Токио и будущем году и других крупных международных турнирах.

Ганус утверждает, что это был настоящий заговор, потому что изменения вносились, в том числе, буквально накануне передачи базы данных в январе 2019 года.

Гендиректор РУСАДА отметил, что ситуация «обрушила доверие» к российскому спорту, а также нанесла урон по репутации верховной власти страны.

23 сентября сообщалось, что эксперты Всемирного антидопингового агентства нашли следы манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 годы, которая была ранее им передана для изучения. WADA дало российским спортивным властям три недели на предоставление объяснений.

Тем не менее, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, член Правления Союза биатлонистов России и ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков, обсуждая с НСН сложившуюся ситуацию, призвал ее не драматизировать.

«Я думаю, что нужно дождаться ответа WADA. Если были манипуляции, конечно же, слова Ганусам повлияют. Если будет доказательная база, объяснения, что манипуляций не было, не должно повлиять [на ситуацию и участие России в ОИ-2020]. Я думаю, что не нужно бежать впереди WADA. Всё зависит от тех разъяснений, по пунктам, которые были переданы от российской стороны. Если WADA их принимает, это один вариант, если нет — будут некоторые осложнения», — заявил Чепиков.