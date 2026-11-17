Климатолог рассказала, какой будет зима в России при «супер-Эль-Ниньо»
Эль-Ниньо — периодическое потепление вод экваториального Тихого океана. В этом году оно достигло статуса «супер». Вода стала теплее нормы на три градуса при пороге в два. О влиянии этого явления на зиму в России «Газете.Ru» рассказала профессор МГУ Дарья Гущина.
По ее словам, Эль-Ниньо доходит до широты Москвы и обычно приводит к более теплым зимам на территории Евразии. Но в умеренных широтах на погоду действуют и другие процессы, которые могут усилить или ослабить этот эффект.
Главным соперником явления станет внезапное стратосферное потепление — резкая перестройка вихря над полюсом. В этом году оно случилось в начале ноября, а такое случается крайне редко. Обычно — в январе-феврале.
При нем дают о себе знать мощные антициклоны, а антициклон в холодное полугодие означает похолодание. Такой очаг уже сформировался над Восточной Сибирью.
Какой будет зима, решит наложение всех сигналов — Эль-Ниньо, стратосферного потепления, Северо-Атлантического колебания и Арктической осцилляции. Предсказать его заранее почти невозможно. Если первое прогнозируемо, то остальные процессы — максимум за две недели.
Ранее в три российских региона заходили аномальные морозы.
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