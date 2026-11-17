По ее словам, Эль-Ниньо доходит до широты Москвы и обычно приводит к более теплым зимам на территории Евразии. Но в умеренных широтах на погоду действуют и другие процессы, которые могут усилить или ослабить этот эффект.



Главным соперником явления станет внезапное стратосферное потепление — резкая перестройка вихря над полюсом. В этом году оно случилось в начале ноября, а такое случается крайне редко. Обычно — в январе-феврале.



При нем дают о себе знать мощные антициклоны, а антициклон в холодное полугодие означает похолодание. Такой очаг уже сформировался над Восточной Сибирью.



Какой будет зима, решит наложение всех сигналов — Эль-Ниньо, стратосферного потепления, Северо-Атлантического колебания и Арктической осцилляции. Предсказать его заранее почти невозможно. Если первое прогнозируемо, то остальные процессы — максимум за две недели.



Ранее в три российских региона заходили аномальные морозы.

