«Незаменимый самолет»: Названы возможные причины крушения Ан-12
Самолет Ан-12 давно не используется в гражданской авиации, но незаменим в перевозке грузов, сказал НСН Олег Смирнов.
Самолеты Ан-12 оборудованы противопожарной системой, в том числе аварийной, однако при возгорании двигателя обычно выходят из строя все системы, и в первую очередь – система управления, сказал НСН глава комиссии общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.
Военно-транспортный самолет Ан-12 потерпел крушение 17 ноября в районе села Ягуново Кемеровской области. Ряд российских изданий уточняют, что на борту было 17 человек – все они погибли. Борт летел из Новосибирска в Канск. Губернатор региона Илья Середюк, сообщил, что на месте работают службы МЧС, полиция, медицина катастроф и представители других ведомств. Смирнов рассказал, в какой сфере используется самолет Ан-12 и как в нем устроена противопожарная система.
«Ан-12 – это очень хороший, большой, четырехдвигательный самолет. В гражданской авиации он не используется. В армии они есть. Это незаменимый самолет для перевозки грузов, больших подразделений войск, тяжелых самоходных установок. Горящий двигатель – это, конечно, самое плохое явление для любого самолета. Это усложняет возможность продолжения полета: выходят из строя все системы, и в первую очередь системы управления. На самолете Ан-12 у двигателей есть противопожарные системы: основная и, как правило, аварийная. Основная должна сработать сама автоматически, когда температура превысит настроенное значение. Если она по какой-то причине не сработала, тогда вручную экипажем включается уже резервная система. В том, что послужило причиной катастрофы, будет разбираться комиссия. Наверное, радиосвязь велась, может быть, экипаж что-то успел сообщить на землю о произошедшем на борту, о пожаре. Расследование покажет», – объяснил Смирнов.
Эксперт напомнил, что отечественные самолеты Ан-12 производились конструкторским бюро Антонова еще в советское время.
«В то время производство находилось на Украине, но тогда все это было одно государство – СССР. Эти самолеты выпускались в огромном количестве. Ан-12 был настолько надежным самолетом, что его с удовольствием приобретали западные страны, и до сих пор там эти самолеты летают. Наша гражданская авиация от этих самолетов уже отказалась. В том числе потому, что уже вырабатывались ресурсы двигателей и комплектующих», – добавил Захаров.
Ранее в конце сентября, как сообщала НСН, самолет Ту-95 потерпел катастрофу в Амурской области.
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