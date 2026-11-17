«Ан-12 – это очень хороший, большой, четырехдвигательный самолет. В гражданской авиации он не используется. В армии они есть. Это незаменимый самолет для перевозки грузов, больших подразделений войск, тяжелых самоходных установок. Горящий двигатель – это, конечно, самое плохое явление для любого самолета. Это усложняет возможность продолжения полета: выходят из строя все системы, и в первую очередь системы управления. На самолете Ан-12 у двигателей есть противопожарные системы: основная и, как правило, аварийная. Основная должна сработать сама автоматически, когда температура превысит настроенное значение. Если она по какой-то причине не сработала, тогда вручную экипажем включается уже резервная система. В том, что послужило причиной катастрофы, будет разбираться комиссия. Наверное, радиосвязь велась, может быть, экипаж что-то успел сообщить на землю о произошедшем на борту, о пожаре. Расследование покажет», – объяснил Смирнов.

Эксперт напомнил, что отечественные самолеты Ан-12 производились конструкторским бюро Антонова еще в советское время.

«В то время производство находилось на Украине, но тогда все это было одно государство – СССР. Эти самолеты выпускались в огромном количестве. Ан-12 был настолько надежным самолетом, что его с удовольствием приобретали западные страны, и до сих пор там эти самолеты летают. Наша гражданская авиация от этих самолетов уже отказалась. В том числе потому, что уже вырабатывались ресурсы двигателей и комплектующих», – добавил Захаров.

Ранее в конце сентября, как сообщала НСН, самолет Ту-95 потерпел катастрофу в Амурской области.

